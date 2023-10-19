Скандальне весілля під Львовом: наречена купила автомобіль за 2,3 млн гривень, — ЗМІ

За даними журналістів, Роксолана Москва стала власницею елітного транспорту під час роботи в ДБР. У 2023 році вона щонайменше сім разів порушувала правила паркування, за що отримувала штрафи.

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Колишня працівниця Львівського територіального управління ДБР Роксолана Москва, яка прославилася своїм розкішним весіллям із колишнім прокурором, придбала новий автомобіль Audi Q8, обіймаючи державну посаду. Про це пише LVIV.MEDIA з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Повідомляється, що автомобіль був куплений у 2021 році з салону. Ціна авто під час реєстрації становила 2 324 822,5 гривень, що за тодішнім курсом дорівнювало приблизно 85,5 тисячам доларів.

На той час Роксолана Москва працювала провідним спеціалістом у секторі кадрової роботи та державної служби ТУ ДБР. Цю посаду вона обіймала з 2018 року, а у 2022 році була звільнена. Через пів року суд поновив її на посаді та стягнув на її користь 231 тисячу гривень за вимушений прогул.

Журналісти з'ясували, що придбаний під час роботи в ДБР Audi Q8 досі належить Роксолані Москві. Так, у 2023 році вона щонайменше сім разів порушувала правила паркування. При цьому дівчина не оплачувала штрафи, через що гроші з неї стягувала виконавча служба.

У територіальному управлінні ДБР у Львові відмовилися від оперативного коментаря і попросили надіслати журналістський запит.

Весілля експрокурора під Львовом: що відомо

Нагадаємо, 7-8 жовтня у Львівській області колишня співробітниця ДБР Роксолана Москва та експрокурор Ростислав Ільницький влаштували пишне весілля. За оцінками кондитерів, один тільки торт обійшовся молодятам у приблизно 100 тисяч гривень.

Торт на весіллі експрокурора оцінюють у 100 тисяч гривень Фото: Скриншот

За інформацією ЗМІ, на захід було запрошено 500 осіб, проте в кінцевому підсумку гостей було близько 300. Ведучим свята був шоумен Григорій Решетник. На весіллі виступили Оля Полякова, Олександр Пономарьов, Дзідзьо та гурт "Дзвони".

У ДБР відреагували на інформацію про те, що їхня працівниця під час війни відгуляла розкішне весілля. У пресслужбі відомства стверджують, що Роксолана Москва не працює в них уже 2 роки, а настільки гучне святкування під час війни — це "питання громадянської совісті".