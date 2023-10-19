Скандальная свадьба под Львовом: невеста купила автомобиль за 2,3 млн гривен, – СМИ

По данным журналистов, Роксолана Москва стала владелицей элитного транспорта во время работы в ГБР. В 2023 году она, по меньшей мере, семь раз нарушала правила парковки, за что получала штрафы.

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Бывшая работница Львовского территориального управления ГБР Роксолана Москва, которая прославилась своей роскошной свадьбой с бывшим прокурором, приобрела новый автомобиль Audi Q8, занимая государственную должность. Об этом пишет LVIV.MEDIA со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Сообщается, что автомобиль был куплен в 2021 году из салона. Цена авто во время регистрации составляла 2 324 822,5 гривен, что по тогдашнему курсу было равно примерно 85,5 тысячам долларов.

В то время Роксолана Москва работала ведущим специалистом в секторе кадровой работы и государственной службы ТУ ГБР. Эту должность она занимала с 2018 года, а в 2022 году была уволена. Спустя полгода суд восстановил ее в должности и взыскал в ее пользу 231 тысячу гривен за вынужденный прогул.

Журналисты выяснили, что приобретенный во время работы в ГБР Audi Q8 до сих пор принадлежит Роксолане Москве. Так, в 2023 году она, по меньшей мере, семь раз нарушала правила парковки. При этом девушка не оплачивала штрафы, из-за чего деньги с нее взимала исполнительная служба.

В территориальном управлении ДБР во Львове отказались от оперативного комментария и попросили послать журналистский запрос.

Свадьба экс-прокурора под Львовом: что известно

Напомним, 7-8 октября во Львовской области бывшая сотрудница ГБР Роксолана Москва и экс-прокурор Ростислав Ильницкий устроили пышную свадьбу. По оценкам кондитеров, один только торт обошелся молодоженам в примерно 100 тысяч гривен.

Торт на свадьбе экс-прокурора оценивают в 100 тысяч гривен Фото: Скриншот

По информации СМИ, на мероприятие были приглашены 500 человек, однако в конечном итоге гостей было около 300. Ведущим праздника был шоумен Григорий Решетник. На свадьбе выступили Оля Полякова, Александр Пономарев, Дзидзьо и группа "Дзвони".

В ГБР отреагировали на информацию о том, что их работница во время войны отгуляла роскошную свадьбу. В пресс-службе ведомства утверждают, что Роксолана Москва не работает у них уже 2 года, а столь громкое празднование во время войны – это "вопрос гражданской совести".