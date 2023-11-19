"Никто не пострадал": в ГСЧС поделились трогательными кадрами спасения четверолапых (видео)

Спасатели вынесли из охваченного огнем дома щенка и котенка. Питомцев вернули их владелице.

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18 ноября в Голосеевском районе Киева произошел пожар в частном доме. Спасателям удалось вынести из охваченного огнем дома котенка и щенка. Деталями поделилась пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в столице.

В 18:04 Служба спасения получила сообщение, что на улице Лютневой произошел пожар. Уже через восемь минут работники ГСЧС прибыли на место происшествия.

Как выяснилось, горел одноэтажный частный дом. Уже в 18:58 пожар был ликвидирован.

"Во время ликвидации были спасены котенок и щенок", — проинформировали в ГСЧС.

Фото с места событий Фото: ГСЧС

Спасатели вернули хвостатых владелице.

Фото с места событий Фото: ГСЧС

"К счастью, никто не пострадал. Причину и обстоятельства возникновения пожара будут устанавливать правоохранители", — добавили в ведомстве.

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