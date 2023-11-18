В Польше подросток с ножом набросился на девочку из Украины: после нападения ребенка ввели в кому

Девочка шла в магазин, когда на нее набросился неизвестный и нанес удары острым предметом в шею и лицо. Окровавленный ребенок успел позвонить маме.

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В Польше 16-летний подросток с острым предметом напал на 12-летнюю девочку из Украины. Ребенок получил серьезные ранения. Об этом сообщает местный новостной сайт Rzeszow-news.

Инцидент произошел несколько дней назад в Жешуве. По словам мамы пострадавшего ребенка, она с дочерьми возвращалась домой. ее 12-летняя дочь осталась у подъезда, потому что хотела зайти в магазин. В этот момент к ней подбежал неизвестный и ударил острым предметом в область шеи и головы. Окровавленный ребенок успел набрать маму и сообщить о нападении на себя.

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Женщина вызвала скорую и полицию.

Девочку доставили в больницу. Правоохранители начали искать нападавшего. Вскоре его задержали. Обидчиком украинки оказался 16-летний парень, гражданин Украины, проживающий в Жешуве. Его задержали и поместили в спецприют.

Пострадавшая девочка находится в воеводской клинической больнице Жешува, где ее ввели в кому, а также прооперировали. На следующий день после хирургического вмешательства ребенка вывели из комы.

Правоохранители выясняют, что связывало 12-летнюю девочку с 16-летним нападающим. Сейчас следствие утверждает, что ничего не указывает на то, что нападение было совершено на фоне семейного или иного конфликта.

Полицейские допросили 16-летнего парня, но он отказался давать показания и признавать себя виновным в нападении.

Прокуратура считает, что задержанный юноша уже может отвечать за свои действия как взрослый. Он может получить до 25 лет заключения. Окончательное решение в этом случае будет принимать семейный суд.

Напомним, что в Польше у семьи украинцев на балконе нашли пакет с телом младенца.

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