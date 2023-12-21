У Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП: є загиблі та поранені (фото)

Аварія сталася неподалік українсько-польського кордону. У польській службі порятунку кажуть, що водій автобуса врізався у вантажівку, яка стояла у черзі.

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У Польщі внаслідок зіткнення мікроавтобуса на українській реєстрації та вантажівки загинув 30-річний громадянин України, ще вісім людей отримали поранення. Про це пише польське видання RMF24.

Аварія сталася о 5:30 ранку неподалік пункту пропуску "Рава-Руська — Гребенне" у селі Белжець Люблінського воєводства.

Фото: Скріншот

Правоохоронці повідомляють, що в автобусі перебувало дев’ять людей. За кермом перебувала 42-річна жінка. Зазначається, що вона була тверезою.

Водійка не встигла вчасно загальмувати та врізалася у вантажівку, яка стояла в черзі до кордону. Вісім людей із травмами було доставлено до медзакладу. 30-річний чоловік від отриманих травм загинув на місці події.

Фото: Ochotnicza Straż Pożarna Bełżec I Фото: Ochotnicza Straż Pożarna Bełżec I Фото: Ochotnicza Straż Pożarna Bełżec I

Після аварії поліцейські перекрили дорогу та організували об’їзд через села Саленик і Затиле-Осада. Вантажівкам, які їдуть до пункту пропуску, рекомендували об’їжджати перекриту ділянку з Підкарпатського воєводства через Седліску.

Черги на кордоні з вантажівок

Через страйк польських перевізників, який вони розпочали на початку листопада, на українсько-польському кордоні утворилися великі черги з вантажівок.

Зокрема, на кордоні повідомлялося вже про три смерті за час блокади кордону. Так, на початку листопада неподалік пункту пропуску помер 54-річний водій. Про ще одну смерть стало відомо 23 листопада. Також 16 грудня на КПП "Краковець-Корчова" помер 38-річний водій з України.

Також 14 грудня журналіст Євген Плінський повідомив, що на українсько-польському кордоні водій на мікроавтобусі з польськими номерами збив трьох українців. В українському МЗС говорили, що зловмисника затримала польська поліція.

У листопаді внаслідок аварії у Польщі загинули двоє жінок та дитина. ДТП сталося 19 листопада в районі села Вереши. У Службі порятунку повідомляли, що водій автобуса заснув за кермом.

Також про смертельну аварію у Польщі повідомлялося у липні. Тоді у місті Титусін автобус з українцями в’їхав у припарковану фуру.