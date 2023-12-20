600 автівок і 77 автобусів: найбільша кількість транспорту чекає на кордоні з Польщею
За інформацією прикордонників, на українському кордоні збільшився транспортний і пасажиропотік, що цілком прогнозовано для різдвяно-новорічних свят.
Станом на ранок середи, 20 грудня, на виїзд з України у чергах очікують 635 автівок, 77 автобусів, 60 пішоходів та 629 вантажівок в електронній черзі. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.
Зафіксовано такі черги пунктах пропуску на кордоні.
Республіка Польща
- "Устилуг" — 45 автомобілів та 5 автобусів;
- "Угринів" — 45 легкових автівок;
- "Рава-Руська" — 120 легківок,
- "Краківець" — 100 автівок, 7 автобусів;
- "Грушів" — 90 легківок та 5 автобусів;
- "Шегині" — 100 автівок, 18 автобусів;
- "Ягодин" — 6 автобусів в електронній черзі.
У пункті пропуску "Нижанковичі" в електронній черзі очікують 629 вантажівок. Прикордонники нагадують, що тут здійснюється пропуск транспорту з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонни, без вантажу (крім цистерн для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).
Угорщина
- ПП "Тиса" — 35 легкових авто, 19 автобусів;
- ПП "Дзвінкове" — 5 автівок;
- ПП "Косино" — 5 автомобілів;
- ПП "Лужанка" — 10 автівок;
- ПП "Вилок" — 30 автомобілів.
Словаччина
- ПП "Малий Березний" — 10 легковиків;
- ПП "Ужгород" — 10 автівок, 10 автобусів;
- ПП "Малі Семенці" — вільно.
Румунія
- "Порубне" — 30 автівок, 3 автобуси;
- "Красноїльськ", "Дякове", "Солотвино", "Дяківці" — вільно.
Республіка Молдова:
- "Мамалига" — 4 автобуси;
- "Кельменці", "Росошани", "Сокиряни" — вільно.
В’їзд в Україну
Інформацію щодо стану черг на в’їзд в Україну із суміжних країн можна знайти у таких джерелах:
- Республіка Польща;
- Словаччина;
- Угорщина (необхідно натиснути на назву конкретного пункт пропуску);
- Румунія;
- Республіка Молдова.
Нагадаємо, що на україно-польському кордоні прикордонники зафіксували збільшення пасажиропотоку. Така ситуація у пунктах пропуску є прогнозованою для періоду різдвяно-новорічних свят. До України за добу станом на 20 грудня повернулися на 2 тисячі людей більше, аніж виїхали.
Упродовж минулої доби, 19 грудня, західні кордони України з ЄС і Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 74 тисячі людей і 18 тисяч транспортних засобів.