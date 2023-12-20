600 автівок і 77 автобусів: найбільша кількість транспорту чекає на кордоні з Польщею

За інформацією прикордонників, на українському кордоні збільшився транспортний і пасажиропотік, що цілком прогнозовано для різдвяно-новорічних свят.

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Станом на ранок середи, 20 грудня, на виїзд з України у чергах очікують 635 автівок, 77 автобусів, 60 пішоходів та 629 вантажівок в електронній черзі. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Зафіксовано такі черги пунктах пропуску на кордоні.

Республіка Польща

"Устилуг" — 45 автомобілів та 5 автобусів;

"Угринів" — 45 легкових автівок;

"Рава-Руська" — 120 легківок,

"Краківець" — 100 автівок, 7 автобусів;

"Грушів" — 90 легківок та 5 автобусів;

"Шегині" — 100 автівок, 18 автобусів;

"Ягодин" — 6 автобусів в електронній черзі.

У пункті пропуску "Нижанковичі" в електронній черзі очікують 629 вантажівок. Прикордонники нагадують, що тут здійснюється пропуск транспорту з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонни, без вантажу (крім цистерн для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Угорщина

ПП "Тиса" — 35 легкових авто, 19 автобусів;

ПП "Дзвінкове" — 5 автівок;

ПП "Косино" — 5 автомобілів;

ПП "Лужанка" — 10 автівок;

ПП "Вилок" — 30 автомобілів.

Словаччина

ПП "Малий Березний" — 10 легковиків;

ПП "Ужгород" — 10 автівок, 10 автобусів;

ПП "Малі Семенці" — вільно.

Румунія

"Порубне" — 30 автівок, 3 автобуси;

"Красноїльськ", "Дякове", "Солотвино", "Дяківці" — вільно.

Республіка Молдова:

"Мамалига" — 4 автобуси;

"Кельменці", "Росошани", "Сокиряни" — вільно.

В’їзд в Україну

Інформацію щодо стану черг на в’їзд в Україну із суміжних країн можна знайти у таких джерелах:

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Нагадаємо, що на україно-польському кордоні прикордонники зафіксували збільшення пасажиропотоку. Така ситуація у пунктах пропуску є прогнозованою для періоду різдвяно-новорічних свят. До України за добу станом на 20 грудня повернулися на 2 тисячі людей більше, аніж виїхали.

Упродовж минулої доби, 19 грудня, західні кордони України з ЄС і Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 74 тисячі людей і 18 тисяч транспортних засобів.