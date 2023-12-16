Було 38 років: на польсько-українському кордоні помер ще один водій з України (відео)

Трагедія сталася на КПП "Краковець-Корчова" 16 грудня. Український водій помер дорогою до лікарні.

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На польсько-українському кордоні, біля КПП "Краковець-Корчова" помер 38-річний водій. Це вже третій випадок смерті українського водія від початку блокування україно-польських пунктів пропуску. Цю інформацію підтвердив "Суспільному" віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін.

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"Водія забрала швидка, дорогою до лікарні він помер. Поки що мені невідомо, з якої він компанії, — зазначив Балін.

На україно-польському кордоні помер третій український водій

23 листопада в Польщі на стоянці неподалік цього ж пункту пропуску помер ще один український водій. Відомо, що його автомобіль був на харківській реєстрації.

11 листопада стало відомо, що в Польщі на парковці неподалік від пункту пропуску "Дорогуськ — Ягодин", чекаючи на перетин кордону, помер 54-річний водій вантажівки з України.

Що відомо про страйк польських перевізників

6 листопада, близько 14:00 за українським часом, польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краковець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ" і "Рава-Руська-Хребене".

Учасник страйку Томаш Борковський розповів, що до блокади приєдналися представники транспортних компаній. Вони вимагають повернути дозволи на комерційні перевезення для України.

Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію України вказала, що причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

11 грудня польські перевізники припинили страйк на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ". Митниця запрацювала у звичайному режимі, пропуск вантажівок було відновлено. Однак цього ж дня польська вантажівка знову заблокувала рух. Після попередження від польських правоохоронців фуру прибрали.

На початку грудня повідомлялося, що Україна готується до евакуації водіїв через "катастрофічну" ситуацію.

А в Польщі намагаються розібратися з протестами своїх перевізників. 12 грудня польський прем'єр-міністр Дональд Туск заявляв, що уряд знайшов спосіб, як розблокувати кордон, утім деталей не повідомлялося.