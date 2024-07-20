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МАУП увійшла в рейтинг кращих університетів Європи

МАУП
Україну в QS World University Rankings: Europe 2025 цьогоріч представляють лише 36 закладів вищої освіти

До загального списку увійшло 684 університети з 40 країн.

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У липні 2024 року стали відомі результати престижного рейтингу QS World University Rankings: Europe 2025, який зосереджений на оцінюванні ЗВО винятково європейських країн. І цьогоріч МАУП вдалось увійти в десятку найкращих українських університетів, що визнані європейськими експертами!

Ранжування здійснюється британським науково-дослідницьким центром Quacquarelli Symonds (QS) за 12 показниками:

  • академічна репутація;
  • кількість цитувань на статті;
  • показник працевлаштування;
  • репутація серед роботодавців;
  • співвідношення викладач/студент;
  • студенти по обміну (прийом);
  • кількість іноземних викладачів;
  • міжнародна дослідницька мережа;
  • кількість іноземних студентів, студенти за обміном (відрядження);
  • кількість публікацій на одного викладача, сталість.

До загального списку увійшло 684 університети з 40 країн. Україну в QS World University Rankings: Europe 2025 цьогоріч представляють лише 36 закладів вищої освіти.

Успіх Академії під керівництвом Президента Щокіна Ростислава в цьому впливовому європейському рейтингу наочно демонструє ефективність роботи маупівської спільноти, спрямованої на постійне вдосконалення освітнього процесу, наукових досліджень та міжнародної співпраці.