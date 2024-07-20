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МАУП вошла в рейтинг лучших университетов Европы

МАУП
Украину в QS World University Rankings: Europe 2025 в этом году представляют только 36 высших учебных заведений

В общий список вошло 684 университета из 40 стран.

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В июле 2024 года стали известны результаты престижного рейтинга QS World University Rankings: Europe 2025, который сосредоточен на оценке ЗВО исключительно европейских стран. И в этом году МАУП удалось войти в десятку лучших украинских университетов, признанных европейскими экспертами!

Ранжирование осуществляется британским научно-исследовательским центром Quacquarelli Symonds (QS) по 12 показателям:

  • академическая репутация;
  • количество цитирований на статьи;
  • показатель трудоустройства;
  • репутация среди работодателей;
  • соотношение преподаватель/студент;
  • студенты по обмену (прием);
  • количество иностранных преподавателей;
  • международная исследовательская сеть;
  • количество иностранных студентов, студенты по обмену (командировки);
  • количество публикаций на одного преподавателя, постоянство.

В общий список вошло 684 университета из 40 стран. Украину в QS World University Rankings: Europe 2025 в этом году представляют только 36 высших учебных заведений.

Успех Академии под руководством Президента Щекина Ростислава в этом влиятельном европейском рейтинге наглядно демонстрирует эффективность работы мауповского сообщества, направленной на постоянное совершенствование образовательного процесса, научных исследований и международного сотрудничества.