Нашестя равликів розміром з щурів нажахало цілі міста (фото, відео)
Равлики не лише мають гігантські розміри, але й несуть небезпеку. Вони можуть переносити легеневого хробака — паразита, здатного вбивати.
Два роки тому у деяких районах Флориди виявили равликів-вбивць. Деякі частини штату досі перебувають на карантині через небезпеку. Деталями 24 вересня поділились у Daily Star.
Африканські сухопутні равлики можуть переносити легеневого паразита, який викликає у людей менінгіт. Через вторгнення цих небезпечних молюсків з 2022 року у Флориді запроваджений суворий карантин.
Департамент сільського господарства та споживчих послуг Флориди підняв тривогу через наявність шкідників у місті Нью-Порт-Річі, і вже наступного дня там розпочався карантин. Місцевим мешканцям заборонили вивозити будь-які рослини, землю, сміття, відходи, компост та будівельні матеріали. Нині на карантині залишаються три округи — Бровард, Лі та Паско.
"Гігантський африканський сухопутний равлик є одним із найшкідливіших равликів у світі та споживає щонайменше 500 різних видів рослин", — повідомляли у департаменті.
Такі равлики можуть нашкодити сільському господарству та природним середовищам існування, створюючи загрозу тропічним і субтропічним екосистемам. У Флориді небезпечних молюсків знищували вже двічі — у 1969 та 1975 роках. Останнє зафіксоване виявлення до нашестя — у 2011 році в окрузі Маямі-Дейд. Тоді небезпека була ліквідована, але, як виявилось, ненадовго.
Равлики-гіганти швидко розмножуються, відкладаючи до 1200 яєць на рік. Через відсутність природних хижаків їхнє викорінення перетворюється на серйозну проблему.
Тривалість життя африканських сухопутних равликів сягає дев’яти років, а максимальний розмір відповідає за довжиною руці дорослої людини. Для боротьби з ними Міністерство сільського господарства США використовує пестицид, відомий як метальдегід.
Мета карантину — зупинити розповсюдження небезпечних равликів на ще більшу територію. Департаменту вдалося навіть отримати ордери на доступ до деяких будинків, власники яких не давали дозволу на хімічну обробку.
За законами Флориди африканський сухопутний равлик — шкідник рослин. Тримати такого вдома у штаті суворо заборонено.
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