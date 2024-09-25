Нашестя равликів розміром з щурів нажахало цілі міста (фото, відео)

Равлики не лише мають гігантські розміри, але й несуть небезпеку. Вони можуть переносити легеневого хробака — паразита, здатного вбивати.

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Два роки тому у деяких районах Флориди виявили равликів-вбивць. Деякі частини штату досі перебувають на карантині через небезпеку. Деталями 24 вересня поділились у Daily Star.

Африканські сухопутні равлики можуть переносити легеневого паразита, який викликає у людей менінгіт. Через вторгнення цих небезпечних молюсків з 2022 року у Флориді запроваджений суворий карантин.

Департамент сільського господарства та споживчих послуг Флориди підняв тривогу через наявність шкідників у місті Нью-Порт-Річі, і вже наступного дня там розпочався карантин. Місцевим мешканцям заборонили вивозити будь-які рослини, землю, сміття, відходи, компост та будівельні матеріали. Нині на карантині залишаються три округи — Бровард, Лі та Паско.

"Гігантський африканський сухопутний равлик є одним із найшкідливіших равликів у світі та споживає щонайменше 500 різних видів рослин", — повідомляли у департаменті.

Фото африканського сухопутного равлика Фото: Скрін відео

Такі равлики можуть нашкодити сільському господарству та природним середовищам існування, створюючи загрозу тропічним і субтропічним екосистемам. У Флориді небезпечних молюсків знищували вже двічі — у 1969 та 1975 роках. Останнє зафіксоване виявлення до нашестя — у 2011 році в окрузі Маямі-Дейд. Тоді небезпека була ліквідована, але, як виявилось, ненадовго.

Равлики-гіганти швидко розмножуються, відкладаючи до 1200 яєць на рік. Через відсутність природних хижаків їхнє викорінення перетворюється на серйозну проблему.

Тривалість життя африканських сухопутних равликів сягає дев’яти років, а максимальний розмір відповідає за довжиною руці дорослої людини. Для боротьби з ними Міністерство сільського господарства США використовує пестицид, відомий як метальдегід.

Мета карантину — зупинити розповсюдження небезпечних равликів на ще більшу територію. Департаменту вдалося навіть отримати ордери на доступ до деяких будинків, власники яких не давали дозволу на хімічну обробку.

Фото з місця подій Фото: Скрін відео

За законами Флориди африканський сухопутний равлик — шкідник рослин. Тримати такого вдома у штаті суворо заборонено.

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