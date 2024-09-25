"Вона завжди буде пам'ятати": чоловік вразив оригінальною ідеєю для побачення (відео)

У мережі набрало популярності зізнання чоловіка, куди він повів дівчину на перше побачення після знайомства у Tinder. Розважаючись, він виграв понад 2 тисячі гривні, які витратив на продовження вечора.

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Перша зустріч після знайомства у соцмережах може стати вирішальною. На першому побаченні багато хто намагається справити якомога краще враження, приховавши свої недоліки. Один чоловік зробив навпаки. Історією 24 вересня поділились у Mirror.

Джавн Стоктон опублікував в TikTok відео, зняте на його незвичайному першому побаченні. Він повів дівчину на перегони свиней. На кадрах видно, як він захоплено підбадьорював тварин, поки ті бігли трасою.

Ставка, зроблена Стоктоном, зіграла, тож він виграв 50 доларів (понад 2 тисячі гривень за актуальним курсом). Ці гроші чоловік витратив на вечерю зі своєю супутницею. Хоча такий варіант дозвілля може здатись дивним, багатьох ідея зачарувала.

"Це насправді виглядає весело, як перше побачення. Нічого надто серйозного, хвилювання, свині, їжа. 5-зіркове побачення", — зазначив один з коментаторів.

Також люди оцінили, що чоловік не побоявся показати себе справжнього на першому побаченні. Тисячам незнайомців кортіло дізнатись продовження романтичної історії, тож Джавн зняв ще одне відео.

Він розповів, що попри оригінальне перше побачення стосунки у пари не склалися. Після веселого вечора зі свинями та ще кількох побачень вони опинилися на "двох різних етапах" та полюбовно розійшлися.

"Вона була справді милою дівчиною, і ті кілька разів, які ми провели разом, були насправді наповнені чудовими розмовами та сміхом, але врешті-решт це просто не спрацювало", — поділився Джавн.

Він впевнений, що їхні шляхи колись знову перетнуться. Однак на випадок, якщо цього не буде, чоловік побажав дівчині "успіхів у всьому".

"Я знаю, що вона завжди буде пам'ятати хлопця, який взяв її на перегони свиней і зробив себе божевільним за те, що кричав на сільськогосподарських тварин, щоб просто розсмішити її. Я дуже поважаю її й знаю, що у неї світле майбутнє", — підкреслив Джавн.

У коментарях похвалили чоловіка за те, наскільки мило він ставиться до романтичної історії без хепіенду та дівчини, з якою не вийшло побудувати стосунки.

Нагадаємо, пара щойно переїхала у будинок та відкрила холодильник. Жахлива знахідка викликала у них відразу, а стан вікон змусив "кричати в порожнечу".

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