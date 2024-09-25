"Она всегда будет помнить": мужчина поразил оригинальной идеей для свидания (видео)

В сети набрало популярность признание мужчины, куда он повел девушку на первое свидание после знакомства в Tinder. Развлекаясь, он выиграл более 2 тысяч гривен, которые потратил на продолжение вечера.

Related video

Первая встреча после знакомства в соцсетях может стать решающей. На первом свидании многие стараются произвести как можно лучшее впечатление, скрыв свои недостатки. Один мужчина сделал наоборот. Историей 24 сентября поделились в Mirror.

Джавн Стоктон опубликовал в TikTok видео, снятое на его необычном первом свидании. Он повел девушку на гонки свиней. На кадрах видно, как он восторженно подбадривал животных, пока те бежали по трассе.

Ставка, сделанная Стоктоном, сыграла, поэтому он выиграл 50 долларов (более 2 тысяч гривен по актуальному курсу). Эти деньги мужчина потратил на ужин со своей спутницей. Хотя такой вариант досуга может показаться странным, многих идея очаровала.

"Это на самом деле выглядит весело, как первое свидание. Ничего слишком серьезного, волнение, свиньи, еда. 5-звездочное свидание", — отметил один из комментаторов.

Также люди оценили, что мужчина не побоялся показать себя настоящего на первом свидании. Тысячам незнакомцев хотелось узнать продолжение романтической истории, поэтому Джавн снял еще одно видео.

Он рассказал, что несмотря на оригинальное первое свидание отношения у пары не сложились. После веселого вечера со свиньями и еще нескольких свиданий они оказались на "двух разных этапах" и полюбовно разошлись.

"Она была действительно милой девушкой, и те несколько раз, которые мы провели вместе, были на самом деле наполнены замечательными разговорами и смехом, но в конце концов это просто не сработало", — поделился Джавн.

Он уверен, что их пути когда-то снова пересекутся. Однако на случай, если этого не будет, мужчина пожелал девушке "успехов во всем".

"Я знаю, что она всегда будет помнить парня, который взял ее на гонки свиней и сделал себя сумасшедшим за то, что кричал на сельскохозяйственных животных, чтобы просто рассмешить ее. Я очень уважаю ее и знаю, что у нее светлое будущее", — подчеркнул Джавн.

В комментариях похвалили мужчину за то, насколько мило он относится к романтической истории без хеппиэнда и девушки, с которой не получилось построить отношения.

Напомним, пара только что переехала в дом и открыла холодильник. Ужасная находка вызвала у них отвращение, а состояние окон заставило "кричать в пустоту".

Посетители известного геотермального бассейна в США испортили его из-за очень популярной традиции. Вода изменила цвет с голубого на зеленый и местами даже желтый.