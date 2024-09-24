Туристы испортили знаменитый термальный бассейн, бросая в него монетки "на удачу" (видео)

По словам историков, на некогда голубую воду бассейна повлияли монеты, мусор и камни. Алиса Мерфи отметила, что традиция бросать предметы в водоем возникла еще в 1872 году.

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Знаменитый геотермальный бассейн Йеллоустонского национального парка в США под названием "Морнинг Глори" ("Morning Glory"), как сообщается, изменил цвет из-за большого количества мусора, брошенного в него посетителями. Об этом пишет The Independent.

По словам историков и бывших сотрудников парка, на некогда голубую воду бассейна повлияли монеты, мусор и камни, которые туристы бросали в него на протяжении многих лет.

"Мы нашли тонны, возможно, тысячи монет. Главная дорога парка проходила прямо мимо бассейна, поэтому некоторые металлические детали, похожие на автомобильные, были брошены на дно водоема", — рассказал бывший егерь Йеллоустоуна Джефф Генри.

По данным издания, глубокие части бассейна теперь зеленые, а края перешли в желтый цвет. Это изменение также было связано с температурой воды.

"Горячие бассейны обычно имеют ярко-голубой цвет, а более холодные могут быть более цветными, поскольку в них могут расти бактерии. В "Морнинг Глори" температура охладилась, потому что люди, бросавшие туда предметы, частично заблокировали канал", — говорит Майк Поланд, научный руководитель Йеллоустонской вулканической обсерватории.

По словам историков и бывших сотрудников парка, на некогда голубую воду бассейна повлияли монеты, мусор и камни Фото: Facebook

По словам историка Йеллоустонского национального парка Алисы Мерфи, традиция бросать предметы в бассейн возникла еще в 1872 году, когда парк только открылся. Она утверждает, что туристы всегда были известны тем, что бросали монеты в водоем, надеясь на удачу.

"Люди не понимали, как устроен бассейн и как работают гейзеры. Они также думали, что если бросят что-то в него, то смогут вызвать извержение. Я думаю, что это были пробы и ошибки и непонимание того, какой вред они наносят", — рассказала она.

По данным Службы национальных парков, бассейн "Морнинг Глори" был так назван в 1880-х годах за удивительное сходство с одноименным цветком. После того как он стал жертвой вандализма, большая часть мусора, брошенного в него, впилась в борта и жерло источника, что снизило циркуляцию воды и, соответственно, ее температуру.

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