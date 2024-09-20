"Прогулка в прошлое": скрытая от глаз деревня удивляет секретным водопадом (видео)

Путешественница по имени Сэнди побывала рядом с секретным водопадом. Девушка также показала другие достопримечательности "застывшей во времени" деревни.

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Блогерша Сэнди отправилась в Ланкашир (Англия) и была очарована скрытой от глаз людей деревней Даунхэм, которую она описала как сонную и "застывшую во времени". О своей поездке женщина рассказала в одном из видео в TikTok.

Деревня на севере Англии с секретным водопадом и домом с привидениями похожа на "прогулку в прошлое", она покорила пользователей социальных сетей.

В Великобритании расходы на отдых часто оказываются больше, чем на заграничную поездку. Тем не менее, для тех, кто не боится дождя или прохладной погоды, есть очаровательные деревушки, расположенные в английской сельской местности, которые туристы обычно не замечают.

Блогерша Сэнди отправилась в поездку в Ланкашир и вернулась очарованной здешними просторами. Больше всего девушка отметила Даунхэм, небольшую деревню, которая словно осталась застывшей во времени. Там отсутствовали дорожные знаков и телевизионные спутники, что особенно привлекло ее внимание.

"Здесь также находится множество мистических мест, таких как жуткая тропа скульптур Пендла, зал с привидениями в Сэмлсбери и книжный магазин "Хейлвуд и сыновья" в стиле Гарри Поттера. Еще одним ярким событием для нас стал секретный водопад Хэтчбрук, который действительно было нелегко найти", — поделилась она.

Даунхэм словно остался застывшим во времени Фото: MEN

Гастрономические предложения также покорили Сэнди: она рассказала о классических британских пабах, местных сортах пива и послеобеденном чае. Путешественница завершила свой кулинарный тур в Banny's Fish and Chips — новаторском рыбном баре, где она отведала вкусные угощения, не вставая с постели.

Многие люди увидели красоту небольшой деревни и решили в будущем посетить ее Фото: MEN

Многие ее зрители увидели красоту небольшой деревни и решили в будущем посетить ее.

"Многие люди говорят, что Британия — это простое место, но, честно говоря, она так красива", "Прекрасное место и много всего интересного", "Я живу в 45 минутах езды и никогда здесь не был", "Вау, мне это нравится", — писали они.

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