"Прогулянка в минуле": приховане від очей село дивує секретним водоспадом (відео)

Мандрівниця на ім'я Сенді побувала поруч із секретним водоспадом. Дівчина також показала інші визначні пам'ятки "застиглого в часі" села.

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Блогерка Сенді вирушила до Ланкаширу (Англія) і була зачарована прихованим від очей людей селом Даунхем, яке вона описала як сонне і "застигле в часі". Про свою поїздку жінка розповіла в одному з відео в TikTok.

Село на півночі Англії із секретним водоспадом і будинком із привидами схоже на "прогулянку в минуле", воно підкорило користувачів соціальних мереж.

У Великій Британії витрати на відпочинок часто виявляються більшими, ніж на закордонну поїздку. Проте для тих, хто не боїться дощу або прохолодної погоди, є чарівні села, розташовані в англійській сільській місцевості, які туристи зазвичай не помічають.

Блогерка Сенді вирушила в поїздку до Ланкаширу і повернулася зачарованою тутешніми просторами. Найбільше дівчина вподобала Даунхем, невелике село, яке немов залишилося застиглим у часі. Там були відсутні дорожні знаки і телевізійні супутники, що особливо привернуло її увагу.

"Тут також розташовано безліч містичних місць, як-от моторошна стежка скульптур Пендла, зал із привидами в Семлсбері та книжкова крамниця "Гейлвуд і сини" в стилі Гаррі Поттера. Ще однією яскравою подією для нас став секретний водоспад Хетчбрук, який справді було нелегко знайти", — поділилася вона.

Даунхем немов залишився застиглим у часі Фото: MEN

Гастрономічні пропозиції також підкорили Сенді: вона розповіла про класичні британські паби, місцеві сорти пива та післяобідній чай. Мандрівниця завершила свій кулінарний тур у Banny's Fish and Chips — новаторському рибному барі, де вона скуштувала смачні частування, не встаючи з ліжка.

Багато людей побачили красу невеликого села і вирішили в майбутньому відвідати його Фото: MEN

Багато її глядачів побачили красу невеликого села і вирішили в майбутньому відвідати його.

"Багато людей кажуть, що Британія — це просте місце, але, чесно кажучи, вона така гарна", "Прекрасне місце і багато всього цікавого", "Я живу за 45 хвилин їзди і ніколи тут не був", "Вау, мені це подобається", — писали вони.

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