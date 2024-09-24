Туристи зіпсували знаменитий термальний басейн, кидаючи в нього монетки "на удачу" (відео)

За словами істориків, на колись блакитну воду басейну вплинули монети, сміття та каміння. Аліса Мерфі зазначила, що традиція кидати предмети у водойму виникла ще 1872 року.

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Знаменитий геотермальний басейн Єллоустонського національного парку в США під назвою "Морнінг Глорі" ("Morning Glory"), як повідомляється, змінив колір через велику кількість сміття, кинутого в нього відвідувачами. Про це пише The Independent.

За словами істориків і колишніх співробітників парку, на колись блакитну воду басейну вплинули монети, сміття і каміння, які туристи кидали в нього протягом багатьох років.

"Ми знайшли тонни, можливо, тисячі монет. Головна дорога парку проходила прямо повз басейн, тому деякі металеві деталі, схожі на автомобільні, були кинуті на дно водойми", — розповів колишній єгер Єллоустоуна Джефф Генрі.

За даними видання, глибокі частини басейну тепер зелені, а краї перейшли в жовтий колір. Ця зміна також була пов'язана з температурою води.

"Гарячі басейни зазвичай мають яскраво-блакитний колір, а холодніші можуть бути більш кольоровими, оскільки в них можуть рости бактерії. У "Морнінг Глорі" температура охолола, тому що люди, які кидали туди предмети, частково заблокували канал", — каже Майк Поланд, науковий керівник Єллоустонської вулканічної обсерваторії.

За словами істориків і колишніх співробітників парку, на колись блакитну воду басейну вплинули монети, сміття і каміння Фото: Facebook

За словами історика Єллоустонського національного парку Аліси Мерфі, традиція кидати предмети в басейн виникла ще 1872 року, коли парк тільки відкрився. Вона стверджує, що туристи завжди були відомі тим, що кидали монети у водойму, сподіваючись на удачу.

"Люди не розуміли, як влаштований басейн і як працюють гейзери. Вони також думали, що якщо кинуть щось у нього, то зможуть викликати виверження. Я думаю, що це були проби й помилки та нерозуміння того, якої шкоди вони завдають", — розповіла вона.

За даними Служби національних парків, басейн "Морнінг Глорі" був так названий у 1880-х роках за дивовижну схожість з однойменною квіткою. Після того як він став жертвою вандалізму, більша частина сміття, кинутого в нього, впилася в борти і жерло джерела, що знизило циркуляцію води і, відповідно, її температуру.

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