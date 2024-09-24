Не для зустрічей з друзями й побачень: "правила та вимоги" ресторану обурили відвідувачів

У мережі назвали заборони закладу "божевіллям". Наприклад, від гостей, які замовлять закуску не як додаток до основної страви, вимагають додаткову майже тисячу гривень.

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Клієнт ресторану у Флориді (США) опублікував "правила та вимоги", з якими мав ознайомитись перед замовленням. У мережі обурились побаченому, розкритикувавши заборони закладу. Деталями 23 вересня поділились у Mirror.

Відповідно до правил ресторану усі відвідувачі мають замовити власну закуску. Якщо ж закуска буде замовлена замість основної страви, заплатити за неї доведеться більше.

"Очікується, що кожен гість, який сидить, замовить страву за ціною основного блюда", — зазначено у попередженні для гостей.

Якщо відвідувачі вирішать розділити основну страву, їм доведеться доплатити. За кожну особу, яка спробує їжу з чужої тарілки, у рахунок обіцяють додати 27 доларів (приблизно 1 121 гривня за актуальним курсом).

Закуски на додаток до основної страви обійдуться на 24 долари (приблизно 997 гривень) дешевше. За окремі закуски, замовлені як основна страва, доведеться сплатити додатково 16 доларів (приблизно 664 гривні) дорожче. Щоправда, за додаткову плату ресторан обіцяє додати домашній салат та хліб.

"Якщо у вас є сумніви щодо ціни товару, будь ласка, запитайте, перш ніж робити замовлення. Роблячи замовлення, кожен гість погоджується з умовами надання послуг, як зазначено вище", — йдеться у "правилах та вимогах".

Ресторан врахував і те, що відвідувачі можуть забажати розділити рахунок наприкінці вечері. Гостей попереджають, що вказати це потрібно заздалегідь — ще перед замовленням.

У мережі не оцінили ідею таких заборон у закладі харчування. "Правила та вимоги" порівняли за об’ємом з есе, яке потрібно уважно прочитати перед вечерею. Один з користувачів назвав це "божевіллям".

"Ой! Досить важко насолоджуватися гостинністю, коли, ймовірно, для цього теж є правило", — зазначив інший коментатор.

Нагадаємо, власника будинку розлютив вчинок сусіда, який прикрутив дорожні конуси до асфальту. У мережі йому порадили, як можна помститись.

34-річний чоловік з Австрії спробував перекласти вину за серію збройних пограбувань на власного сина та його друга. Підліткам дали 3,5 та 2,5 роки ув’язнення відповідно.