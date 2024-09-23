"Батько року": чоловік звалив провину на свого 14-річного сина після серії зухвалих пограбувань

Банда встигла скоїти сім пограбувань, перш ніж їх спіймали. Замість того щоб взяти на себе відповідальність за підбурювання підлітків до пограбування, чоловік стверджував, що вони переконали його стати їхнім спільником.

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34-річний чоловік з Австрії, який підбурював свого 14-річного сина та його найкращого друга до серії збройних пограбувань, спробував перекласти провину на підлітків, коли їх затримали. Про це пише Oddity Central.

Ймовірний грабіжник здивував суддів і присяжних у Віденському регіональному суді, заявивши, що відповідальність за серію пограбувань лежить на його 14-річному сині та його 17-річному другові. За його словами, підлітки були організаторами злочинів, а він лише виконував роль водія. Вони діяли за однією і тією ж схемою: двоє неповнолітніх у балаклавах, озброєні ножами або пістолетами з холостими набоями, грабували тютюнові крамниці та автозаправки, тоді як чоловік чекав на них у машині, приготованій для втечі.

Банда встигла скоїти сім пограбувань, перш ніж їх спіймали. Однак замість того щоб взяти на себе відповідальність за підбурювання підлітків до пограбування, чоловік стверджував, що це вони переконали його стати їхнім спільником.

"Обвинуваченому не потрібні були двоє дітей для пограбувань. Усе було якраз навпаки. Двоє вмовили його", — заявив суду адвокат 34-річного чоловіка, викликавши недовірливі погляди як присутніх, так і членів присяжних.

Ілюстративне фото Фото: Pixabay

Попри те, що йому пред'явили записи розмов мобільним телефоном і докази того, що зброя, використана в пограбуваннях, належить йому, батько хлопчика наполягав на тому, що все це справа рук його сина, а його просто переконали стати водієм. Прокурори та обвинувачені підлітків стверджували, що він був організатором злочинів і підбурював неповнолітніх до їхнього скоєння. Чоловік тільки наполягав, що все було навпаки.

Однак, на загальний подив, перш ніж його син встиг виступити в суді, він змінив свою думку і визнав свою провину, взявши на себе всю відповідальність за пограбування. Його було засуджено до восьми років позбавлення волі, його син, якому нещодавно виповнилося 15 років, отримав три з половиною роки за ґратами, з яких він відсидить мінімум один рік, а 17-річний підліток отримав два з половиною роки, з яких 10 місяців проведе у в'язниці.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік побудував міст через річку для ізольованого села й отримав 2 роки в'язниці. Хуанг Дейо вирішив зробити те, що не змогла зробити регіональна влада і побудував переправу через річку. Пізніше йому наказали розібратися з будівництвом, але на цьому все не закінчилося.

Також стало відомо, що чоловік встановив камеру у фальшивому камені та зняв тисячі людей на гарячих джерелах. Жінка помітила дивні віддзеркалення в скелі, зрозуміла, що в неї вбудовано шпигунську камеру, і заявила в поліцію. Ймовірного злочинця спіймали на гарячому.