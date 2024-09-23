"Отец года": мужчина свалил вину на своего 14-летнего сына после серии дерзких ограблений

Банда успела совершить семь ограблений, прежде чем их поймали. Вместо того чтобы взять на себя ответственность за подстрекательство подростков к ограблению, мужчина утверждал, что они убедили его стать их сообщником.

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34-летний мужчина из Австрии, подстрекавший своего 14-летнего сына и его лучшего друга к серии вооруженных ограблений, попытался переложить вину на подростков, когда их задержали. Об этом пишет Oddity Central.

Предполагаемый грабитель удивил судей и присяжных в Венском региональном суде, заявив, что ответственность за серию ограблений лежит на его 14-летнем сыне и его 17-летнем друге. По его словам, подростки были организаторами преступлений, а он всего лишь выполнял роль водителя. Они действовали по одной и той же схеме: двое несовершеннолетних в балаклавах, вооруженные ножами или пистолетами с холостыми патронами, грабили табачные лавки и автозаправки, в то время как мужчина ждал их в машине приготовленной для побега.

Банда успела совершить семь ограблений, прежде чем их поймали. Однако вместо того чтобы взять на себя ответственность за подстрекательство подростков к ограблению, мужчина утверждал, что это они убедили его стать их сообщником.

"Обвиняемому не нужны были двое детей для ограблений. Все было как раз наоборот. Двое уговорили его", — заявил суду адвокат 34-летнего мужчины, вызвав недоверчивые взгляды как присутствующих, так и членов жюри.

Иллюстративное фото Фото: Pixabay

Несмотря на то, что ему предъявили записи разговоров по мобильному телефону и доказательства того, что оружие, использованное в ограблениях, принадлежит ему, отец мальчика настаивал на том, что все это дело рук его сына, а его просто убедили стать водителем. Прокуроры и обвиняемые подростков утверждали, что он был организатором преступлений и подстрекал несовершенно летних к их совершению. Мужчина только настаивал, что все было наоборот.

Однако, к всеобщему удивлению, прежде чем его сын успел выступить в суде, он изменил свое мнение и признал свою вину, взяв на себя всю ответственность за ограбление. Он был приговорен к восьми годам лишения свободы, его сын, которому недавно исполнилось 15 лет, получил три с половиной года за решеткой, из которых он отсидит минимум один год, а 17-летний подросток получил два с половиной года, из которых 10 месяцев проведет в тюрьме.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина построил мост через реку для изолированной деревни и получил 2 года тюрьмы. Хуанг Дейо решил сделать то, что не смогли сделать региональные власти и построил переправу через реку. Позже ему приказали разобраться постройку, но на этом все не закончилось.

Также стало известно, что мужчина установил камеру в фальшивом камне и снял тысячи людей на горячих источниках. Женщина заметила странные отражения в скале, поняла, что в нее встроена шпионская камера, и заявила в полицию. Предполагаемого преступника поймали на горячем.