Не для встреч с друзьями и свиданий: "правила и требования" ресторана возмутили посетителей

В сети назвали запреты заведения "безумием". Например, от гостей, которые закажут закуску не как дополнение к основному блюду, требуют дополнительную почти тысячу гривен.

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Клиент ресторана во Флориде (США) опубликовал "правила и требования", с которыми должен был ознакомиться перед заказом. В сети возмутились увиденному, раскритиковав запреты заведения. Деталями 23 сентября поделились в Mirror.

В соответствии с правилами ресторана все посетители должны заказать собственную закуску. Если же закуска будет заказана вместо основного блюда, заплатить за нее придется больше.

"Ожидается, что каждый сидящий гость закажет блюдо по цене основного блюда", — указано в предупреждении для гостей.

Если посетители решат разделить основное блюдо, им придется доплатить. За каждого человека, который попробует еду с чужой тарелки, в счет обещают добавить 27 долларов (примерно 1 121 гривна по актуальному курсу).

Закуски в дополнение к основному блюду обойдутся на 24 доллара (примерно 997 гривен) дешевле. За отдельные закуски, заказанные как основное блюдо, придется заплатить дополнительно 16 долларов (примерно 664 гривны) дороже. Правда, за дополнительную плату ресторан обещает добавить домашний салат и хлеб.

"Если у вас есть сомнения относительно цены товара, пожалуйста, спросите, прежде чем делать заказ. Делая заказ, каждый гость соглашается с условиями предоставления услуг, как указано выше", — говорится в "правилах и требованиях".

Ресторан учел и то, что посетители могут пожелать разделить счет в конце ужина. Гостей предупреждают, что указать это нужно заранее — еще перед заказом.

В сети не оценили идею таких запретов в заведении питания. "Правила и требования" сравнили по объему с эссе, которое нужно внимательно прочитать перед ужином. Один из пользователей назвал это "безумием".

"Ой! Довольно трудно наслаждаться гостеприимством, когда, вероятно, для этого тоже есть правило", — отметил другой комментатор.

Напомним, владельца дома разозлил поступок соседа, который прикрутил дорожные конусы к асфальту. В сети ему посоветовали, как можно отомстить.

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