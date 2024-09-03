Приносят с собой: семья придумала способ, как бесплатно есть в дорогих ресторанах (видео)

Семья из четырех человек наслаждалась обедом в роскошном заведении, который обошелся бы им в кругленькую сумму, но в какой-то момент женщина достает из сумочки небольшой контейнер и высыпает его содержимое на тарелки.

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Семья из Мексики была названа мошенники после того, как ее поймали в момент подкладывания тараканов в тарелки в ресторане, чтобы потом пожаловаться и уйти, не заплатив по счету. Об этом пишет Oddity Central.

Сотрудники ресторана Puerto Chale в Гвадалахаре (Мексика) недавно обратились к пользователям соцсетей, чтобы пристыдить семью мошенников, которые угрожали устроить скандал из-за таракана, которого они якобы обнаружили в заказанных блюдах. Таким образом посетители планировали не платить за еду. Руководство ресторана было озадачено инцидентом, поскольку, как сообщается, в заведении очень строго соблюдают правила гигиены. Однако они все же решили уступить требованиям посетителей, чтобы избежать ненужного скандала, но как только клиенты ушли, сотрудники проверили камеры наблюдения и нашли доказательства того, что все это было заранее спланировано.

Семья из четырех человек наслаждалась обедом в Puerto Chale, который обошелся бы им в кругленькую сумму, но в какой-то момент женщина достает из сумочки небольшой контейнер и высыпает его содержимое на тарелки, стоящие на столе. Находящийся внутри таракан не хотел выпадать, поэтому она решила помочь ему вилкой.

После того как насекомое оказалось на столе семья позвала официанта и изображала возмущение и отвращение. Пожаловавшись они покинули ресторан со всей заказанной едой, упакованной на ходу, но ничего за нее не заплатив.

Зная, насколько строги правила гигиены в ресторане, сотрудники немедленно проверили камеры наблюдения, чтобы выяснить, как таракан мог оказаться на тарелках клиентов, и были удивлены, увидев, что посетители сами подбросили насекомое. Затем они выложили ролик в сеть в качестве поучительной истории.

После того как видео стало вирусным, несколько пользователей X (Twitter) выступили с обвинениями в адрес мексиканской семьи, обвинившей несколько ресторанов в Гвадалахаре в мошенничестве с использованием той же тактики. Клипы и фотографии подозреваемых с тех пор активно распространяются в сети.

Ранее Фокус сообщал, что женщина устраивала поджоги, чтобы посмотреть на пожарных и пофлиртовать с ними. Она хотела познакомиться с мужчиной в форме. Тот факт, что подозреваемая присутствовала на последних пожарах, вызвал подозрения у пожарной службы.

Также стало известно, что девушка связалась с метеорологическим бюро, чтобы отомстить возлюбленному. Многие женщины могут заблокировать бывшего кавалера в соцсетях, выбросить его вещи или найти другого партнера. Но для Бетани Хант этого было недостаточно.