Приносять із собою: сім'я придумала спосіб, як безплатно їсти в дорогих ресторанах (відео)

Сім'я з чотирьох осіб насолоджувалася обідом у розкішному закладі, який обійшовся б їм у кругленьку суму, але якоїсь миті жінка дістає з сумочки невеликий контейнер і висипає його вміст на тарілки.

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Сім'ю з Мексики назвали шахраями після того, як її спіймали в момент підкладання тарганів у тарілки в ресторані, щоб потім поскаржитися і піти, не заплативши за рахунком. Про це пише Oddity Central.

Співробітники ресторану Puerto Chale у Гвадалахарі (Мексика) нещодавно звернулися до користувачів соцмереж, щоби присоромити родину шахраїв, які погрожували влаштувати скандал через таргана, якого вони нібито виявили в замовлених стравах. Таким чином відвідувачі планували не платити за їжу. Керівництво ресторану було спантеличене інцидентом, оскільки, як повідомляється, у закладі дуже суворо дотримуються правил гігієни. Однак вони все ж вирішили поступитися вимогам відвідувачів, щоб уникнути непотрібного скандалу, але щойно клієнти пішли, співробітники перевірили камери спостереження і знайшли докази того, що все це було заздалегідь сплановано.

Сім'я з чотирьох осіб насолоджувалася обідом у Puerto Chale, який обійшовся б їм у кругленьку суму, але в якийсь момент жінка дістає з сумочки невеличкий контейнер і висипає його вміст на тарілки, що стоять на столі. Тарган, що знаходився всередині, не хотів випадати, тому вона вирішила допомогти йому виделкою.

Після того, як комаха опинилася на столі, сім'я покликала офіціанта і зображала обурення та огиду. Поскаржившись, вони покинули ресторан з усією замовленою їжею, упакованою на ходу, але нічого за неї не заплативши.

Знаючи, наскільки суворі правила гігієни в ресторані, співробітники негайно перевірили камери спостереження, щоб з'ясувати, як тарган міг опинитися на тарілках клієнтів, і були здивовані, побачивши, що відвідувачі самі підкинули комаху. Потім вони виклали ролик у мережу як повчальну історію.

Після того як відео стало вірусним, кілька користувачів X (Twitter) виступили зі звинуваченнями на адресу мексиканської сім'ї, яка звинуватила кілька ресторанів у Гвадалахарі в шахрайстві з використанням тієї ж тактики. Кліпи й фотографії підозрюваних відтоді активно поширюються в мережі.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка влаштовувала підпали, щоб подивитися на пожежників і пофліртувати з ними. Вона хотіла познайомитися з чоловіком у формі. Той факт, що підозрювана була присутня на останніх пожежах, викликав підозри у пожежної служби.

Також стало відомо, що дівчина зв'язалася з метеорологічним бюро, щоб помститися коханому. Багато жінок можуть заблокувати колишнього кавалера в соцмережах, викинути його речі або знайти іншого партнера. Але для Бетані Хант цього було недостатньо.