Нашествие улиток размером с крыс напугало целые города (фото, видео)

Улитки не только имеют гигантские размеры, но и несут опасность. Они могут переносить легочного червя — паразита, способного убивать.

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Два года назад в некоторых районах Флориды обнаружили улиток-убийц. Некоторые части штата до сих пор находятся на карантине из-за опасности. Деталями 24 сентября поделились в Daily Star.

Африканские сухопутные улитки могут переносить легочного паразита, который вызывает у людей менингит. Из-за вторжения этих опасных моллюсков с 2022 года во Флориде введен строгий карантин.

Департамент сельского хозяйства и потребительских услуг Флориды поднял тревогу из-за наличия вредителей в городе Нью-Порт-Ричи, и уже на следующий день там начался карантин. Местным жителям запретили вывозить любые растения, землю, мусор, отходы, компост и строительные материалы. Сейчас на карантине остаются три округа — Бровард, Ли и Паско.

"Гигантская африканская сухопутная улитка является одной из самых вредных улиток в мире и потребляет не менее 500 различных видов растений", — сообщали в департаменте.

Фото африканской сухопутной улитки Фото: Скрин видео

Такие улитки могут навредить сельскому хозяйству и естественным средам обитания, создавая угрозу тропическим и субтропическим экосистемам. Во Флориде опасных моллюсков уничтожали уже дважды — в 1969 и 1975 годах. Последнее зафиксированное обнаружение до нашествия — в 2011 году в округе Майами-Дейд. Тогда опасность была ликвидирована, но, как оказалось, ненадолго.

Улитки-гиганты быстро размножаются, откладывая до 1200 яиц в год. Из-за отсутствия естественных хищников их искоренение превращается в серьезную проблему.

Продолжительность жизни африканских сухопутных улиток достигает девяти лет, а максимальный размер соответствует по длине руке взрослого человека. Для борьбы с ними Министерство сельского хозяйства США использует пестицид, известный как метальдегид.

Цель карантина — остановить распространение опасных улиток на еще большую территорию. Департаменту удалось даже получить ордера на доступ к некоторым домам, владельцы которых не давали разрешения на химическую обработку.

Фото с места событий Фото: Скрин видео

По законам Флориды африканская сухопутная улитка — вредитель растений. Держать такую дома в штате строго запрещено.

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