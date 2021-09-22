МОЗ Німеччини очікує повернення до "нормального життя" навесні 2022

У ФРН повністю вакциновані вже 63% населення.

Колективний імунітет до коронавірусу в Німеччині буде досягнутий наступної весни. Це призведе до припинення епідемії. Таке припущення зробив міністр охорони здоров'я країни Єнс Шпан в інтерв'ю газеті Augsburger Allgemeine.

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Цей прогноз може не збутися, якщо з'явиться новий варіант коронавірусу, від якого не захищають вакцини. "Але це малоймовірно, і ми зможемо повернутися до нормального життя", — сказав міністр.

Він зазначив, що колективний імунітет можна досягти двома шляхами: через вакцинацію або зараження. Перший варіант є більш безпечним. Тому міністр закликав активніше вакцинуватися.

"Восени і взимку, коли ми будемо проводити більше часу в приміщеннях, а імунна система буде ослабленою, зросте ризик заразитися", — пояснив Шпан.

На сьогодні близько 67% населення Німеччини отримали хоча б одну дозу вакцини, повністю вакциновані 63% відсотків.

У країні за минулу добу виявлено 7 277 нових випадків інфікування, на 2000 менше, ніж тижнем раніше. Середній тижневий показник інфікування знизився за останню добу з 68,5 до 65,0 на 100 тисяч населення.

Слова міністра охорони здоров'я ФРН прозвучали на фоні повідомлення Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) про скорочення світової захворюваності. Минулого тижня ВООЗ зафіксувала 3,67 млн випадків захворювання, що на 9% менше, ніж за попередні сім днів.

Світові показники росли з початку червня і стабілізувалися в серпні. Наразі зниження зафіксоване майже на всіх континентах планети, окрім Африки, де було невелике збільшення числа нових випадків.

Число смертей від коронавірусу скоротилося у світі на 7% порівняно з попереднім тижнем, до 60 тисяч.

ВООЗ не пояснює, з чим може бути пов'язана ця тенденція.

Зазначимо, що всупереч глобальному тренду, ситуація з коронавірусом в Україні зараз швидко погіршується. У країні повністю вакциновані тільки близько 13% населення.