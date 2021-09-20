Вакцина не всім допоможе: експерт розповів, хто в Україні краще захищений від COVID-19

Міністерство охорони здоров'я має знайти серед щеплених громадян, у яких не виробилися антитіла, і порушити питання про введення бустерної дози вакцини від COVID-19.

Від коронавірусу краще захищені українці, які перехворіли, ніж ті, хто пройшов вакцинацію від COVID-19. Про це в ефірі телеканалу Україна 24 заявив імунолог Андрій Волянський.

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Експерт розкритикував норму у 80% вакцинованих викладачів, коли навчальні заклади можуть працювати в разі посилення карантину.

За словами Андрія Волянського, такий показник вакцинації серед педагогів не може бути гарантією того, що ніхто не заразиться COVID-19 у навчальних закладах і навів як приклад Ізраїль.

"Це (норма у 80% щеплених — ред.) висмоктано з пальця, тому що вакциновані масово хворіють, й Ізраїль показав, що навіть третя доза — це не виняток із правил. Хто захищений по-справжньому? Той, хто має імунний щит — він може бути і природним, і штучним. Ті, хто перехворіли, захищені набагато краще вакцинованих", — продовжив імунолог і заявив, що МОЗ має знайти серед щеплених громадян таких, "які не відповіли" (у кого організм не виробив антитіла на препарат — ред.) і перед ними порушувати питання про введення бустерної дози вакцини.

Андрій Волянський заявив, що Україна повинна захищати вакцинацією вразливих громадян і наслідувати приклад Європи, яка відразу прищепила людей з групи ризику зараження.

Імунолог в ефірі телеканалу також звернув увагу, що на сьогоднішній день в країні у віковій групі 80+ тільки 8% громадян, які пройшли повний курс вакцинації.

"Ми поставили тимчасові маркери: перший етап, другий… З 20 липня ми вакцинували всіх охочих. При цьому у віковій групі 80+ лише 8% вакцинованих двічі. Тобто тих, хто зараз хворіють і вмирають, ми їх не захистили, бо не було маркерів, як робила Європа", — резюмував експерт.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні п'ять мільйонів осіб пройшли повний курс вакцинації. За даними Міністерства охорони здоров'я, ще майже мільйон громадян очікують отримання другої дози вакцини від COVID-19, а з початку кампанії в Україні зробили понад 11 млн щеплень.

Також Фокус у своїй статті пояснював, як українцям отримати COVID-сертифікат у додатку "Дія".