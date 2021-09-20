Вакцина не всем поможет: эксперт рассказал, кто в Украине лучше защищен от COVID-19

Минздрав должен найти среди привитых граждан, у которых не выработались антитела, и поднять вопрос о введении бустерной дозы вакцины от COVID-19.

От коронавируса лучше защищены переболевшие украинцы, чем те, кто прошел вакцинацию от COVID-19. Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил иммунолог Андрей Волянский.

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Эксперт раскритиковал норму в 80% вакцинированных преподавателей, при которых учебные заведения могут работать при ужесточении карантина.

По словам Андрея Волянского, такой показатель вакцинации среди педагогов не может быть гарантией того, что никто не заразится COVID-19 в учебных заведениях и привел в пример Израиль.

"Это (норма в 80% привитых — ред.) высосано из пальца, потому что вакцинированные массово болеют, и Израиль показал, что даже третья доза – это не исключение из правил. Кто защищен по-настоящему? Тот, кто имеет иммунный щит – он может быть и естественным, и искусственным. Переболевшие защищены гораздо лучше вакцинированных", — продолжил иммунолог и заявил, что Минздрав должен найти среди привитых граждан "неответивших" (у кого организм не выработал антитела на препарат — ред.) и перед ними поднимать вопрос о введении бустерной дозы вакцины.

Андрей Волянский заявил, что Украина должна защищать вакцинацией уязвимых граждан и следовать примеру Европы, которая сразу привила людей из группы риска заражения.

Иммунолог в эфире телеканала также обратил внимание, что на сегодняшний день в стране в возрастной группе 80+ только 8% граждан, которые прошли полный курс вакцинации.

"Мы поставили временные маркеры: первый этап, второй… С 20 июля мы вакцинировали всех желающих. При этом в возрастной группе 80+ лишь 8% вакцинированных дважды. То есть тех, кто сейчас болеют и умирают, мы их не защитили, потому что не было маркеров, как делала Европа", — резюмировал эксперт.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине пять миллионов человек прошли полный курс вакцинации. По данным Минздрава, еще около миллиона граждан ожидают получения второй дозы вакцины от COVID-19, а с начала кампании в Украине сделали более 11 млн прививок.

Также Фокус в своей статье объяснял, как украинцам получить COVID-сертификат в приложении "Дия".