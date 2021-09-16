В Украине полный курс вакцинации от коронавируса прошли уже более 5 миллионов человек

Еще около миллиона граждан ждут своей второй прививки. Всего с начала кампании вакцинации в Украине было сделано более 11 миллионов уколов.

По состоянию на утро четверга, 16 сентября, полный курс вакцинации от коронавируса в Украине прошли более 5 миллионов украинцев. Об этом свидетельствует статистика, обнародованная министерством здравоохранения на своей странице в Facebook.

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По данным ведомства, одну дозу препарата получили 6 097 685 человек, а полный курс вакцинации к этому моменту прошли уже 5 009 066 граждан. Всего сделано 11 106 749 прививок.

При этом только за прошедшие сутки укол от коронавируса получили 118 786 человек: для 68 806 украинцев он стал первым, а для 49 980 — вторым.

"В течение суток работали 899 мобильных бригад, 2919 прививочных пунктов, 321 центр вакцинации", — сообщили в Минздраве.

Напомним, ранее Кабинет министров принял постановление, согласно которому, начиная с "желтой" зоны адаптивного карантина, в Украине начнут действовать два типа сертификатов вакцинации — "желтый", свидетельствующий о неполном курсе вакцинации, и "зеленый", для людей полностью иммунизированных от коронавируса. При этом первый тип сертификатов будет действовать в течение 120 дней, а второй — на протяжении года.

Ранее Фокус рассказывал, как получить сертификат вакцинации при помощи государственного приложения "Дія".