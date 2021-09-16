В Україні повний курс вакцинації від коронавірусу пройшли вже більше 5 мільйонів чоловік

Ще близько мільйона громадян чекають свого другого щеплення. Всього з початку кампанії вакцинації в Україні було зроблено більше 11 мільйонів уколів.

Станом на ранок четверга, 16 вересня, повний курс вакцинації від коронавірусу в Україні пройшли понад 5 мільйонів українців. Про це свідчить статистика, оприлюднена міністерством охорони здоров'я на своїй сторінці в Facebook.

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За даними відомства, одну дозу препарату отримали 6 097 685 осіб, а повний курс вакцинації до цього моменту пройшли вже 5 009 066 громадян. Всього зроблено 11 106 749 щеплень.

При цьому тільки за минулу добу укол від коронавірусу отримали 118 786 осіб: для 68 806 українців він став першим, а для 49 980 — другим.

"Протягом доби працювали 899 мобільних бригад, 2919 прищепних пунктів, 321 центр вакцинації", — повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів прийняв постанову, згідно з якою, починаючи з "жовтої" зони адаптивного карантину, в Україні почнуть діяти два різні типи сертифікатів вакцинації — "жовтий", який свідчить про неповний курс вакцинації, і "зелений" для людей, повністю імунізованих від коронавірусу. При цьому перший тип сертифікатів діятиме протягом 120 днів, а другий — протягом року.

Раніше Фокус розповідав, як отримати сертифікат вакцинації за допомогою державного додатку "Дія".