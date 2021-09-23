"Понадобится новая вакцина": Комаровский рассказал, защищает ли прививка от коронавируса "Дельта"

Вакцина помогает обеспечить огромное количество антител, которые блокируют в организме действия вируса, однако препараты могут не сработать при новых мутациях COVID-19.

Вакцинация от COVID-19 защищает человека от новых мутаций COVID-19 и от штамма коронавируса "Дельта". Об этом в эфире Украина 24 заявил доктор Евгений Комаровский.

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Ведущая Наталья Влащенко поинтересовалась, действительно ли нынешняя вакцина не защищает от новых мутаций COVID-19.

Евгений Комаровский подчеркнул, что такое утверждение условно соответствует действительности, поскольку вакцина обеспечивает огромное количество антител, которые блокируют вирус.

"Когда с помощью вакцинации мы обеспечиваем огромное количество антител, пусть неидеальных, хоть каких-нибудь, которые не полностью соответствуют, но хоть чуть-чуть могут блокировать, когда их будет много, когда в разы превосходит защитное число, они работают", — заверил доктор в эфире телеканала.

Однако, как предупреждает Евгений Комаровский, в будущем человечеству понадобится новая вакцина от COVID-19, поскольку предыдущие препараты могут не сработать при попадании в организм очередных мутаций инфекции.

"Утешает другое – что в условиях современных технологий мРНК и векторных вакцин это (создание нового препарата от COVID-19 — ред.) делается в течение двух недель", — подытожил доктор в эфире Украина 24.

[ + – ] Евгений Комаровский про вакцины от COVID-19

Ранее Фокус сообщал про работу новых пунктов вакцинации в Киеве. В трех столичных ТРЦ украинцы могут привиться от COVID-19 препаратами AstraZeneca, CoronaVac и Pfizer. Новые пункты вакцинации открылись в следующих торговых центрах: Ocean Plaza на Лыбидской; River Mall на Осокорках и SkyMall на Троещине.

Также Фокус рассказывал, что вакцина от COVID-19 поможет не всем украинцам. По словам иммунолога Андрея Волянского, от коронавируса лучше защищены те люди, которые уже переболели COVID-19.