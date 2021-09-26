Доктор Комаровський розповів, кому потрібна третя доза вакцини проти COVID-19

Влада США вирішила, що додаткове щеплення потрібна тільки людям похилого віку або при наявності проблем з імунною системою.

Лікар Євген Комаровський розповів, кому потрібна третя доза вакцини проти коронавірусу. Він пояснив необхідність такого кроку в ефірі програми "Підсумки місяця" на телеканалі "Україна 24".

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За словами Євгена Комаровського, введення третьої дози вакцини стало гучною темою для наукових дискусій по всьому світу. У підсумку Управління США з продовольства і медикаментів (FDA) прийшло до висновку, що додаткове щеплення необхідна людям старше 65 років або тим, у кого є серйозні проблеми з імунітетом.

"Всім іншим на даному етапі не потрібна. Позиція ВООЗ, ми вже про це говорили, — аморально обговорювати третю дозу в розвинених країнах, коли у відсталих люди першу не отримали. Віддайте свої треті дози і не викаблучуйтеся", — зазначив лікар.

На його думку, після лікування від коронавірусу з помітними симптомами, людина може шість місяців не вакцинуватися — після цього терміну рівень антитіл в організмі почне знижуватися. В інших випадках українцям не варто витрачати гроші на дослідження щодо наявності антитіл — краще відразу записатися на щеплення.

Доктор Комаровський також підкреслив різницю між реакціями і ускладненнями через вакцину. Місцева реакція на препарати трапляється досить часто і викликає дискомфорт — щоб його знизити, лікар порекомендував прикладати холодне до місця уколу або прийняти знеболювальне (ібупрофен або парацетамол). Один з видів реакції — непритомність.

"На сьогодні є два описаних ускладнення від вакцин, обидва несмертельні, але про них треба знати. Перше — ускладнення після введення векторних вакцин. Векторні вакцини, актуальні для жителів нашої країни: Astrazeneca, яка практично скінчилася, і, можливо, до нас зайде Johnson & Johnson. Після використання цих вакцин можливі травматичні ускладнення — утворення тромбів", — заявив Комаровський.

За його інформацією, такі ускладнення виникають з частотою 1 на 100 тисяч ін'єкцій, при цьому в разі хвороби вони проявляються набагато частіше. У групі найбільшого ризику знаходяться молоді жінки 20-50 років, які курять, мають проблеми з венами і користуються гормональними протизаплідними засобами. Їм краще використовувати РНК-вакцини: Pfizer, Moderna, Coronavac.

"Друге ускладнення, описане для мРНК-вакцин — це розвиток міокардиту, частіше у молодих людей. Це не смертельно, це проходить", — пояснив Комаровський.

Раніше Євген Комаровський запропонував платити українцям за вакцинацію від коронавируса. За його словами, грошову винагороду змусить робити щеплення навіть літніх людей від 70 років, які найменше беруть участь в кампанії з імунізації.

Доктор Комаровський також розповів, захищають щеплення від коронавируса "Дельта". За його словами, існуючі препарати допомагають організму виробляти велику кількість антитіл, які блокують навіть мутації COVID-19, хоча і з меншою ефективністю.