Київ на порозі "червоної" зони карантину, — Кличко

Мер закликав жителів столиці щепитися і сказав, що це єдиний вихід уникнути локдауну. 98% госпіталізованих з COVID-19 без вакцинації.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що столиця перебуває на порозі "червоної" зони через кількість хворих на коронавірус за добу. Єдиний вихід, щоб уникнути ізоляції — це вакцинація, йдеться в пресслужбі мера міста 20 жовтня.

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Так, за минулу добу в Києві виявили понад 1000 нових випадків COVID-19, 500 осіб госпіталізували, а близько 30 інфікованих померли. Зазначається, що більшість тих, кого відвезли в лікарню — у важкому стані.

"Ліжка в столичних лікарнях стрімко заповнюються. Київ — на порозі червоної зони. Сьогодні єдиний спосіб зупинити поширення вірусу і уникнути суворих обмежень — масова вакцинація. Я закликаю киян і всіх українців йти і робити цю процедуру. Вакцина є. Пункти вакцинації працюють. Тому не слухайте дику пропаганду антивакцинаторів!" — написав мер.

Згідно з інформацією, 98% госпіталізованих з COVID-19 — не щеплені. Також Кличко додав, що летальні випадки в основному припадають на невакцинованих громадян.

Чиновник зазначив, що важливо не допустити колапсу медичної системи, яка може не впоратися з дуже великою кількістю хворих, і вакцинація — це єдиний шлях.

"Пам'ятайте: вірус блокує повноцінне життя. І вибір у нас невеликий: або вакцинація, або ізоляція!" — цитує пресслужба Кличка.

Зазначимо, що показник щодо захворюваності коронавірусом в Україні за минулу добу також невтішний. Станом на 20 жовтня за минулу добу виявили близько 19 тисяч інфікованих COVID-19. Летальних випадків — близько 500. Побороти хворобу вдалося 7605 пацієнтам.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна зіткнулася з найбільшими викликами за весь час пандемії, оскільки кількість важких випадків і госпіталізацій надзвичайно висока. Як відомо, п'ять областей України вже в "червоній" зоні на сьогодні, ще кілька ризикують приєднатися до них найближчим часом.

Відомо, що в Україні серед госпіталізованих за останній тиждень 94,2% хворих не були вакциновані. У зв'язку з цим уряд закликає українців робити щеплення і називає вакцинацію єдиною альтернативою введення локдауну.

Фокус раніше писав, що відомий лікар Євген Комаровський також закликав не слухати критиків масової вакцинації і зазначив, що щеплення від коронавірусу дійсно важливе, щоб протистояти хворобі.