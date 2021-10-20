Сумська область приєднається до "червоної" зони: коли чекати на посилення карантину

Згідно з рішенням чиновників, нові правила вступлять у силу 23 жовтня. Крім того, контроль за дотриманням санітарних норм посилять у чотирьох областях.

В Україні до переліку регіонів, які перебувають у "червоній" зоні епідеміологічної небезпеки, додасться ще Сумська область. Нововведення почне діяти з 00:00 години 23 жовтня, повідомляється в Telegram-каналі міністра Кабінету міністрів Олега Немчінова.

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Рішення 20 жовтня ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Згідно з інформацією, у Сумській області з 23 жовтня почнуть діяти обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки.

Також на засіданні комісія доручила посилити контроль за дотриманням санітарних норм у Чернігівській, Львівській, Рівненській та Житомирській областях. У цих регіонах також збільшать ліжковий фонд і введуть додаткові карантинні обмеження на території об'єднаних територіальних громад, де помічені найбільші спалахи COVID-19.

У пресслужбі Коронавірус_інфо нагадали в інфографіку, що забороняється в "червоній" зоні карантину, а які дії дозволені.

[ + – ] Заборони і дозволи "червоної" зони

Яка COVID-картина в Сумській області

У Сумській області за минулу добу, станом на 20 жовтня, виявили понад 900 нових випадків коронавірусу. Померли від ускладнень хвороби 20 осіб. З активним діагнозом COVID-19 в регіоні наразі понад 10 тисяч осіб. За весь час пандемії коронавірус у Сумській області зафіксували в майже 95 тис. громадян. Одужати вдалося майже 83 тис. мешканцям регіону.

COVID-ліжка в лікарнях станом на сьогодні заповнені на 76%, про що свідчать дані РНБО. У Глухові та Конотопі завантаженість місць у лікарнях для інфікованих становить 100%. Досить високий показник зайнятості ліжок у медустановах також у Білопіллі та Охтирці. У Сумах максимальна завантаженість ліжок для заражених зафіксована в лікарнях №4 та №5 — 100% і 96% відповідно.

Палати інтенсивної терапії повністю заповнені в лікарнях Шостки, Кролевця, Глухова, Білопілля, Лебедина та Тростянця. У Сумах повністю зайняті палати інтенсивної терапії в лікарні №5 і в госпіталі для ветеранів.

Фокус раніше писав, що "червона" зона карантину діє вже в п'яти областях — Херсонській, Запорізькій, Одеській, Донецькій і Дніпропетровській.

Приєднатися до "червоної" зони також може і Київ, про що заявив мер Віталій Кличко. Чиновник закликав жителів столиці вакцинуватися і назвав це єдиною альтернативою локдауну.