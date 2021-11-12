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Статистика коронавируса на 12 ноября: 24058 новых случаев COVID-19, 4318 госпитализаций

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коронавирус, Украина, статистика, госпитализация, смертность
Фото: РБК-Украина | С коронавирусом за сутки госпитализировали более 4,3 тысяч украинцев

Наибольшее число новых случаев болезни выявили в Днепропетровской и Одесской областях.

За прошедшие сутки в Украине подтвердились 24 058 новых случаев COVID-19. Из них заразились 1 616 детей и 468 медработников. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения в Facebook.

С коронавирусной болезнью или подозрением на нее госпитализировали 4 778 человек, 750 пациентов с этим диагнозом скончались.

В Украине за минувшие сутки:

  • заболело — 24 058 человек;
  • выздоровело — 21 941 человек;
  • летальные случаи — 750;
  • госпитализировано — 4 318 человек.

Статистика госпитализаций за последнюю неделю:

  • 5 ноября — 5 057;
  • 6 ноября — 5 652;
  • 7 ноября — 3 532;
  • 8 ноября — 2 967;
  • 9 ноября — 5 696;
  • 10 ноября — 4 778;
  • 11 ноября — 4 318.

91,1% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе — не вакцинированы и не получали ни одной дозы препарата.

В течение минувших суток медицинские работники сделали 128 108 тестов на коронавирусную инфекцию:

  • методом ПЦР — 61 714;
  • методом ИФА — 17 057;
  • экспресс-тесты на антиген — 49 337.

Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки стали:

  • Днепропетровская область — 1 867 случаев;
  • Одесская область — 1 816 случаев;
  • Киев — 1 802 случая;
  • Донецкая область — 1 348 случаев;
  • Полтавская область — 1 257 случаев.

С начала пандемии COVID-19 в Украине:

  • заболело — 3 179 577 человек;
  • выздоровело — 2 594 679 человек;
  • летальные случаи — 75 607;
  • сделано ПЦР-тестов — 15 128 821.

Вакцинировались за минувшие сутки:

  • 1 дозой — 141 347 человек;
  • 2 дозой — 137 789 человек;
  • всего — 279 136 человек.

С начала кампании иммунизации населения одну дозу получили 11 986 075 человек, а две — 8 422 334. Всего сделано 20 408 409 прививок.

Коронавирус, статистика, 12 ноября, Украина
Статистика коронавируса в Украине на 12 ноября

Напомним, ранее аналитики предупредили, что число умерших от коронавируса в Украине может достичь 92 тысяч уже в этом году.

Ранее Фокус писал о том, что в Украине начинаются испытания таблеток от коронавируса.