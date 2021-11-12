Статистика коронавируса на 12 ноября: 24058 новых случаев COVID-19, 4318 госпитализаций

Наибольшее число новых случаев болезни выявили в Днепропетровской и Одесской областях.

За прошедшие сутки в Украине подтвердились 24 058 новых случаев COVID-19. Из них заразились 1 616 детей и 468 медработников. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения в Facebook.

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С коронавирусной болезнью или подозрением на нее госпитализировали 4 778 человек, 750 пациентов с этим диагнозом скончались.

В Украине за минувшие сутки:

заболело — 24 058 человек;

выздоровело — 21 941 человек;

летальные случаи — 750;

госпитализировано — 4 318 человек.

Статистика госпитализаций за последнюю неделю:

5 ноября — 5 057;

6 ноября — 5 652;

7 ноября — 3 532;

8 ноября — 2 967;

9 ноября — 5 696;

10 ноября — 4 778;

11 ноября — 4 318.

91,1% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе — не вакцинированы и не получали ни одной дозы препарата.

В течение минувших суток медицинские работники сделали 128 108 тестов на коронавирусную инфекцию:

методом ПЦР — 61 714;

методом ИФА — 17 057;

экспресс-тесты на антиген — 49 337.

Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки стали:

Днепропетровская область — 1 867 случаев;

Одесская область — 1 816 случаев;

Киев — 1 802 случая;

Донецкая область — 1 348 случаев;

Полтавская область — 1 257 случаев.

С начала пандемии COVID-19 в Украине:

заболело — 3 179 577 человек;

выздоровело — 2 594 679 человек;

летальные случаи — 75 607;

сделано ПЦР-тестов — 15 128 821.

Вакцинировались за минувшие сутки:

1 дозой — 141 347 человек;

2 дозой — 137 789 человек;

всего — 279 136 человек.

С начала кампании иммунизации населения одну дозу получили 11 986 075 человек, а две — 8 422 334. Всего сделано 20 408 409 прививок.

[ + – ] Статистика коронавируса в Украине на 12 ноября

Напомним, ранее аналитики предупредили, что число умерших от коронавируса в Украине может достичь 92 тысяч уже в этом году.

Ранее Фокус писал о том, что в Украине начинаются испытания таблеток от коронавируса.