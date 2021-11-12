Статистика коронавируса на 12 ноября: 24058 новых случаев COVID-19, 4318 госпитализаций
Наибольшее число новых случаев болезни выявили в Днепропетровской и Одесской областях.
За прошедшие сутки в Украине подтвердились 24 058 новых случаев COVID-19. Из них заразились 1 616 детей и 468 медработников. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения в Facebook.
С коронавирусной болезнью или подозрением на нее госпитализировали 4 778 человек, 750 пациентов с этим диагнозом скончались.
В Украине за минувшие сутки:
- заболело — 24 058 человек;
- выздоровело — 21 941 человек;
- летальные случаи — 750;
- госпитализировано — 4 318 человек.
Статистика госпитализаций за последнюю неделю:
- 5 ноября — 5 057;
- 6 ноября — 5 652;
- 7 ноября — 3 532;
- 8 ноября — 2 967;
- 9 ноября — 5 696;
- 10 ноября — 4 778;
- 11 ноября — 4 318.
91,1% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе — не вакцинированы и не получали ни одной дозы препарата.
В течение минувших суток медицинские работники сделали 128 108 тестов на коронавирусную инфекцию:
- методом ПЦР — 61 714;
- методом ИФА — 17 057;
- экспресс-тесты на антиген — 49 337.
Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки стали:
- Днепропетровская область — 1 867 случаев;
- Одесская область — 1 816 случаев;
- Киев — 1 802 случая;
- Донецкая область — 1 348 случаев;
- Полтавская область — 1 257 случаев.
С начала пандемии COVID-19 в Украине:
- заболело — 3 179 577 человек;
- выздоровело — 2 594 679 человек;
- летальные случаи — 75 607;
- сделано ПЦР-тестов — 15 128 821.
Вакцинировались за минувшие сутки:
- 1 дозой — 141 347 человек;
- 2 дозой — 137 789 человек;
- всего — 279 136 человек.
С начала кампании иммунизации населения одну дозу получили 11 986 075 человек, а две — 8 422 334. Всего сделано 20 408 409 прививок.
Напомним, ранее аналитики предупредили, что число умерших от коронавируса в Украине может достичь 92 тысяч уже в этом году.
Ранее Фокус писал о том, что в Украине начинаются испытания таблеток от коронавируса.