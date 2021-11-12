Статистика коронавірусу на 12 листопада: 24058 нових випадків COVID-19, 4318 госпіталізацій
Найбільшу кількість нових випадків хвороби виявили у Дніпропетровській та Одеській областях.
Минулої доби в Україні підтвердилися 24 058 нових випадків COVID-19. З них заразилися 1616 дітей та 468 медпрацівників. Про це у п'ятницю, 12 листопада, повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я у Facebook.
З коронавірусною хворобою або підозрою на неї госпіталізували 4778 осіб, 750 пацієнтів з цим діагнозом померли.
В Україні за минулу добу:
- захворіло – 24 058 осіб;
- видужало — 21 941 людина;
- летальні випадки — 750;
- госпіталізовано – 4 318 осіб.
Статистика госпіталізацій за останній тиждень:
- 5 листопада — 5057;
- 6 листопада — 5652;
- 7 листопада — 3532;
- 8 листопада — 2967;
- 9 листопада — 5696;
- 10 листопада — 4778;
- 11 листопада — 4318.
91,1% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня — не вакциновані та не отримували жодної дози препарату.
Протягом минулої доби медичні працівники зробили 128 108 тестів на коронавірусну інфекцію:
- методом ПЛР — 61714;
- методом ІФА — 17057;
- експрес-тести на антиген — 49337.
Лідерами з нових випадків COVID-19 за добу стали:
- Дніпропетровська область — 1867 випадків;
- Одеська область — 1816 випадків;
- Київ – 1 802 випадки;
- Донецька область — 1348 випадків;
- Полтавська область – 1 257 випадків.
З початку пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіло — 3 179 577 осіб;
- одужало — 2 594 679 осіб;
- летальні випадки — 75 607;
- зроблено ПЛР-тестів — 15 128 821.
Вакцинувалися за минулу добу:
- 1 дозою — 141 347 осіб;
- 2 дозою — 137 789 осіб;
- всього — 279 136 осіб.
З початку кампанії імунізації населення одну дозу отримали 11 986 075 осіб, а дві – 8 422 334. Усього зроблено 20 408 409 щеплень.
Нагадаємо, раніше аналітики попередили, що кількість померлих від коронавірусу в Україні може досягти 92 тисяч уже цього року.
Раніше Фокус писав про те, що в Україні розпочинаються випробування пігулок від коронавірусу.