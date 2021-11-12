Статистика коронавірусу на 12 листопада: 24058 нових випадків COVID-19, 4318 госпіталізацій

Найбільшу кількість нових випадків хвороби виявили у Дніпропетровській та Одеській областях.

Минулої доби в Україні підтвердилися 24 058 нових випадків COVID-19. З них заразилися 1616 дітей та 468 медпрацівників. Про це у п'ятницю, 12 листопада, повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я у Facebook.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

З коронавірусною хворобою або підозрою на неї госпіталізували 4778 осіб, 750 пацієнтів з цим діагнозом померли.

В Україні за минулу добу:

захворіло – 24 058 осіб;

видужало — 21 941 людина;

летальні випадки — 750;

госпіталізовано – 4 318 осіб.

Статистика госпіталізацій за останній тиждень:

5 листопада — 5057;

6 листопада — 5652;

7 листопада — 3532;

8 листопада — 2967;

9 листопада — 5696;

10 листопада — 4778;

11 листопада — 4318.

91,1% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня — не вакциновані та не отримували жодної дози препарату.

Протягом минулої доби медичні працівники зробили 128 108 тестів на коронавірусну інфекцію:

методом ПЛР — 61714;

методом ІФА — 17057;

експрес-тести на антиген — 49337.

Лідерами з нових випадків COVID-19 за добу стали:

Дніпропетровська область — 1867 випадків;

Одеська область — 1816 випадків;

Київ – 1 802 випадки;

Донецька область — 1348 випадків;

Полтавська область – 1 257 випадків.

З початку пандемії COVID-19 в Україні:

захворіло — 3 179 577 осіб;

одужало — 2 594 679 осіб;

летальні випадки — 75 607;

зроблено ПЛР-тестів — 15 128 821.

Вакцинувалися за минулу добу:

1 дозою — 141 347 осіб;

2 дозою — 137 789 осіб;

всього — 279 136 осіб.

З початку кампанії імунізації населення одну дозу отримали 11 986 075 осіб, а дві – 8 422 334. Усього зроблено 20 408 409 щеплень.

[ + – ] Статистика коронавірусу в Україні на 12 листопада

Нагадаємо, раніше аналітики попередили, що кількість померлих від коронавірусу в Україні може досягти 92 тисяч уже цього року.

Раніше Фокус писав про те, що в Україні розпочинаються випробування пігулок від коронавірусу.