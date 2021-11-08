До "червоної зони" потрапила ще одна область України. МОЗ опублікувало повний список

Список "червоної зони" поповнила Волинська область, максимальний показник захворюваності на коронавірус – у Сумській області

В Україні станом на 8 листопада у 17 областях запроваджено максимальні карантинні обмеження. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я України.

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Зараз у "червоній зоні" знаходиться Київ та такі області:

Волинська,

Дніпропетровська,

Донецька,

Житомирська,

Запорізька,

Івано-Франківська,

Київська,

Луганська,

Львівська,

Миколаївська,

Одеська,

Рівненська,

Сумська,

Херсонська,

Хмельницька,

Чернігівська.

За крок від запровадження "червоної" зони Вінницька, Полтавська, Харківська, Черкаська та Чернівецька області. Закарпатська та Кіровоградська області поки що у "жовтій" зоні епідемічної небезпеки.

Середній показник захворюваності на COVID-19 по Україні зараз – 799 на 100 тис. осіб, максимальний – у Сумській області (1 301). Далі йдуть Херсонська (1155), Хмельницька (1063), Одеська (1054) та Житомирська (1047) області.

У МОЗ нагадали, що у "червоній" зоні епіднебезпеки можуть працювати банки, автозаправки ветеринарні магазини, аптеки та всі продовольчі магазини. Забороняється працювати:

закладам громадського піта (крім доставки та на виніс);

ТРЦ, кінотеатрів та театрів;

закладам освіти, крім початкових шкіл та дитсадків;

непродовольчих ринків та магазинів;

спортзалам, басейнам та фітнес-центрам;

установам культури, крім культурних заповідників.

Якщо 100% працівників та відвідувачів цих закладів повністю вакцинуються або покажуть негативний тест на коронавірус, на них не поширюватимуться обмеження.

Фокус раніше детально описував, що можна робити у "червоній зоні карантину".

Нагадаємо, що Україна посідає друге місце в антирейтингу смертності від коронавірусу за добу (449 за останню добу). Перше місце посідає Росія (1179), а третє – Румунія (263).

З 8 листопада в Україні діє наказ про обов'язкову вакцинацію для працівників деяких сфер, зокрема освітньої. Якщо вони не мають документа про щеплення від коронавірусу, їх усунуть від роботи.