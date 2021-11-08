Україна залишається в трійці країн світу з найвищою смертністю від коронавірусу

Країна посідає друге місце після Росії з летальних випадків, виявлених за добу. Також в антирейтингу лідирують Румунія, Мексика й Індія.

За даними неділі, 7 листопада, Україна зберігає друге місце в антирейтингу добової смертності від коронавірусної хвороби серед країн світу. Про це свідчать дані порталу статистики Worldometers.

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Перша п'ятірка рейтингу добової смертності має такий вигляд:

Росія — 1179 летальних випадків;

Україна — 449;

Румунія — 263;

Мексика — 261;

Індія — 256.

Далі йдуть Туреччина, Філіппіни, Іран, США та Сербія — там показник добової смертності перебуває в діапазоні від 200 до 69 летальних випадків.

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Схожа ситуація зі смертністю від коронавірусу склалася і в суботу, 6 листопада — Україна (793 летальні випадки) також посідала друге місце у світовому рейтингу за цим показником після Росії (1188 смертей).

Нагадаємо, рекорд смертності від коронавірусу в Україні був зафіксований за добу 5 листопада — тоді померли 793 особи з цим діагнозом.

Наразі через ситуацію з поширенням COVID-19 найжорсткіші карантинні обмеження "червоної" зони діють у 17 регіонах України — Києві, а також у Київській, Волинській, Херсонській, Одеській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Рівненській, Миколаївській, Житомирській, Івано-Франківській, Луганській, Хмельницькій, Чернігівській і Львівській областях.

Тим часом аналітики прогнозують, що пандемія коронавірусної хвороби може завершитися вже 2022 року.