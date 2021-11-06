Статистика коронавірусу на 6 листопада: 793 померлих — новий рекорд смертності
В українських лікарнях залишилося 31% ліжко-місць, забезпечених подачею кисню та кисневими концентраторами.
В Україні за добу медики зареєстрували 25063 нових випадків зараження COVID-19. Свіжу статистику щодо захворюваності та вакцинації публікує прес-служба МОЗ.
За даними відомства, з коронавірусною інфекцією або підозрою на зараження госпіталізовано 5057 осіб.
Жертвами COVID-19 за добу стали 793 пацієнти – рекорд смертності від коронавірусу з початку пандемії в Україні. Інфекцією також заразилися 1541 дитина та 398 медпрацівників.
В Україні за минулу добу:
- захворіло — 25063 особи;
- одужало — 11817 осіб;
- летальні випадки — 793;
- госпіталізовано – 5057 осіб.
Станом на 6 листопада, в українських лікарнях залишилося 31% ліжко-місць, забезпечених подачею кисню та кисневими концентраторами.
Статистика госпіталізацій за останній тиждень:
- 30 жовтня — 5663;
- 31 жовтня — 3828;
- 1 листопада — 3188;
- 2 листопада — 5935;
- 3 листопада — 5472;
- 4 листопада — 5497;
- 5 листопада — 5057.
Протягом минулої доби медичні працівники зробили 149 446 тестів на коронавірусну інфекцію:
- методом ПЛР — 71141;
- методом ІФА — 21 924;
- експрес-тести на антиген — 56381.
Лідерами з нових випадків зараження COVID-19 за добу, як розповідають у МОЗ, стали Дніпропетровська, Одеська та Харківська області:
- Дніпропетровська область – 2616 випадків;
- Одеська область — 2177 випадків;
- Харківська область — 1535 випадків;
- Львівська область – 1465 випадків;
- Київ – 1426 випадків.
З початку пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіло – 3 058 014 осіб;
- одужало — 2 504 236 осіб;
- летальні випадки — 71635;
- зроблено ПЛР-тестів — 14 801 967.
Окрім цього, як інформує прес-служба МОЗ, за минулу добу в Україні вакцинували 278 917 осіб. Першу дозу препарату від COVID-19 отримали 183 294 пацієнти, пройшли повний курс імунізації – 95 623.
Раніше Фокус у своїй статті попереджав, що Україна рухається до червоної зони і розбирався, для яких закладів буде достатньо "жовтого" сертифікату вакцинації.
Також Фокус повідомляв, що МОЗ розглядає амністію для українців, які купили підроблені COVID-сертифікати.