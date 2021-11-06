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Статистика коронавірусу на 6 листопада: 793 померлих — новий рекорд смертності

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В Україні встановлено новий рекорд зі смертності від COVID-19
Фото: "РБК" | Коронавірус в Україні

В українських лікарнях залишилося 31% ліжко-місць, забезпечених подачею кисню та кисневими концентраторами.

В Україні за добу медики зареєстрували 25063 нових випадків зараження COVID-19. Свіжу статистику щодо захворюваності та вакцинації публікує прес-служба МОЗ.

За даними відомства, з коронавірусною інфекцією або підозрою на зараження госпіталізовано 5057 осіб.

Жертвами COVID-19 за добу стали 793 пацієнти – рекорд смертності від коронавірусу з початку пандемії в Україні. Інфекцією також заразилися 1541 дитина та 398 медпрацівників.

В Україні за минулу добу:

  • захворіло — 25063 особи;
  • одужало — 11817 осіб;
  • летальні випадки — 793;
  • госпіталізовано – 5057 осіб.

Станом на 6 листопада, в українських лікарнях залишилося 31% ліжко-місць, забезпечених подачею кисню та кисневими концентраторами.

Статистика госпіталізацій за останній тиждень:

  • 30 жовтня — 5663;
  • 31 жовтня — 3828;
  • 1 листопада — 3188;
  • 2 листопада — 5935;
  • 3 листопада — 5472;
  • 4 листопада — 5497;
  • 5 листопада — 5057.

Протягом минулої доби медичні працівники зробили 149 446 тестів на коронавірусну інфекцію:

  • методом ПЛР — 71141;
  • методом ІФА — 21 924;
  • експрес-тести на антиген — 56381.

Лідерами з нових випадків зараження COVID-19 за добу, як розповідають у МОЗ, стали Дніпропетровська, Одеська та Харківська області:

  • Дніпропетровська область – 2616 випадків;
  • Одеська область — 2177 випадків;
  • Харківська область — 1535 випадків;
  • Львівська область – 1465 випадків;
  • Київ – 1426 випадків.

З початку пандемії COVID-19 в Україні:

  • захворіло – 3 058 014 осіб;
  • одужало — 2 504 236 осіб;
  • летальні випадки — 71635;
  • зроблено ПЛР-тестів — 14 801 967.

Окрім цього, як інформує прес-служба МОЗ, за минулу добу в Україні вакцинували 278 917 осіб. Першу дозу препарату від COVID-19 отримали 183 294 пацієнти, пройшли повний курс імунізації – 95 623.

В Україні встановлено новий рекорд зі смертності від COVID-19
Статистика коронавірусу за 6 листопада
Фото: прес-служба МОЗ

Раніше Фокус у своїй статті попереджав, що Україна рухається до червоної зони і розбирався, для яких закладів буде достатньо "жовтого" сертифікату вакцинації.

Також Фокус повідомляв, що МОЗ розглядає амністію для українців, які купили підроблені COVID-сертифікати.