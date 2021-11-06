Статистика коронавируса на 6 ноября: 793 умерших — новый рекорд смертности
В украинских больницах осталось 31% койко-мест, снабженных подачей кислорода и кислородными концентраторами.
В Украине за сутки медики зарегистрировали 25063 новых случая заражения COVID-19. Свежую статистику по заболеваемости и вакцинации публикует пресс-служба Минздрава.
По данным ведомства, с коронавирусной инфекцией или подозрением на заражение госпитализировано 5057 человек.
Жертвами COVID-19 за сутки стали 793 пациента — рекорд смертности от коронавируса с начала пандемии в Украине. Инфекцией также заразились 1541 ребенок и 398 медработников.
В Украине за минувшие сутки:
- заболело — 25063 человека;
- выздоровело — 11817 человек;
- летальные случаи — 793;
- госпитализировано — 5057 человек.
По состоянию на 6 ноября, в украинских больницах осталось 31% койко-мест, снабженных подачей кислорода и кислородными концентраторами.
Статистика госпитализаций за последнюю неделю:
- 30 октября — 5 663;
- 31 октября — 3 828;
- 1 ноября — 3 188;
- 2 ноября — 5 935;
- 3 ноября — 5472;
- 4 ноября — 5497;
- 5 ноября — 5057.
В течение минувших суток медицинские работники сделали 149 446 тестов на коронавирусную инфекцию:
- методом ПЦР — 71 141;
- методом ИФА — 21 924;
- экспресс-тесты на антиген — 56 381.
Лидерами по новым случаям заражения COVID-19 за сутки, как рассказывают в Минздраве, стали Днепропетровская, Одесская и Харьковская области:
- Днепропетровская область — 2616 случаев;
- Одесская область — 2177 случаев;
- Харьковская область — 1535 случаев;
- Львовская область — 1465 случаев;
- Киев — 1426 случаев.
С начала пандемии COVID-19 в Украине:
- заболело — 3 058 014 человек;
- выздоровело — 2 504 236 человек;
- летальные случаи — 71 635;
- сделано ПЦР-тестов — 14 801 967.
Помимо этого, как информирует пресс-служба Минздрава, за минувшие сутки в Украине вакцинировали 278 917 человек. Первую дозу препарата от COVID-19 получили 183 294 пациента, прошли полный курс иммунизации — 95 623.
Ранее Фокус в своей статье предупреждал, что Украина движется в красную зону и разбирался, для каких заведений будет достаточно "желтого" сертификата вакцинации.
Также Фокус сообщал, что Минздрав рассматривает амнистию для украинцев, которые купили поддельные COVID-сертификаты.