Украина движется в красную зону: хватит ли одной прививки для ресторанов и ТРЦ

Обладатели "зеленых" COVID-сертификатов получат свободу действия в "красных" регионах эпидопасности. Фокус разобрался, для чего будет достаточно "желтого" сертификата, а где нужны обе дозы вакцины от COVID-19.

В Украине к 5 ноября Киев и 15 областей оказались в "красной" зоне эпидемической опасности. Глава Минздрава Украины Виктор Ляшко сообщал о стабилизации показателей в регионах, которые "покраснели" первыми. В частности, это Херсонская, Запорожская и Донецкая области. Мэр Киева Виталий Кличко озвучивал другие прогнозы. В столице, которая ушла на локдаун 1 ноября, ограничения могут затянуться. Еще три области – Харьковская, Тернопольская и Волынская, на грани попадания в "красную" зону на этой неделе. В регионах, где действует "красная зона", введут существенные ограничения. Фокус разбирался, что можно, а что нельзя делать жителям этих областей.

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Как Минздрав разделил области по карантинным зонам

"Красный" уровень эпидемической опасности действует в следующих областях:

Днепропетровская;

Донецкая;

Житомирская;

Запорожская;

Ивано-Франковская;

Киевская;

Луганская;

Львовская

Одесская;

Сумская;

Ровенская;

Николаевская

Херсонская;

Хмельницкая;

Черниговская.

В шаге от локдауна семь областей:

Винницкая;

Волынская;

Полтавская;

Тернопольская;

Харьковская;

Черкасская;

Черновицкая.

Лишь три области находятся в "желтой зоне" – Закарпатская, Кировоградская, Тернопольская.

Что позволяет Минздрав в красной зоне

Министерство здравоохранения Украины разрешает работать в "красных" регионах банкам, автозаправкам, ветеринарным магазинам, аптекам и продовольственным магазинам. С этого года полностью вакцинированные от коронавируса получат "зеленый" COVID-сертификат. Они смогут посещать кинотеатры, торговые центры, рестораны и кафе, рынки, спортзалы, бассейны и массовые мероприятия. По этому документу разрешается ходить в церкви, музеи и другие места культуры. Школы, техникумы и ВУЗы в "красных" областях не закроют, если работники будут полностью привиты. Полная вакцинация не освобождает от масочного режима и социальной дистанции. С одной дозой посещать рестораны, ТРЦ и прочие места массового скопления людей в красной зоне нельзя.

"Зеленый" сертификат действует 365 дней, его можно сгенерировать в приложении "Дiя" при наличии ID-паспорта или заграничного биометрического паспорта.

Ограничений при локдауне позволит избежать ПЦР-тест, но он действителен 72 часа. Со следующей недели появится сертификат о выздоровлении от коронавируса, сообщили в Минздраве. Внутри Украины он будет действовать 90 дней. Документ даст право посещать заведения и передвигаться в "желтых" и "красных" зонах. Сертификат сформируется, если врач установил диагноз с момента его запуска.

"Обязательным основанием для получения сертификата является медицинская запись врача об установленном диагнозе, отображаемом в электронной системе здравоохранения. Лица, которые после получения положительного ПЦР-теста не обращались к врачу и врач не внес данные в ЭСЗ, скачать сертификат не смогут", – предупредили в министерстве.

Отметим, что с 8 ноября в Украине начнут отстранять от работы невакцинированных работников следующих категорий:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов,

местных государственных администраций и их структурных подразделений,

всех образовательных учреждений независимо от типа и формы собственности.

"Работники указанных организаций, у которых по состоянию на 8 ноября не будет хотя бы одной прививки от COVID-19, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы до момента получения прививки", – указали в Минздраве.

Имеющие противопоказания должны предоставить справку, их освободят от принудительной вакцинации.

Как передвигаться между "красными" регионами, можно ли выехать заграницу

Кабмин с 21 октября ужесточил правила межобластных перевозок. Воспользоваться железнодорожным, автобусным и авиаранспортом в "красных" зонах смогут те, у кого есть COVID-сертификат о полном курсе вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или сертификат о выздоровлении. Дети от 12 до 18 лет смогут ездить в транспорте без этих документов, но им нужно надевать защитные маски.

Чтобы выехать в отпуск, жителям красных регионов нужно знать эпидемические требования страны, которую они планируют посетить. В интерактивной карте Министерства иностранных дел отмечены страны, которые пропускают граждан Украины. Евросоюз не исключил Украину из списка стран, рекомендованных для безопасных путешествий. Для выезда за границу украинцы могут использовать международный COVID-сертификат, в котором содержится больше медицинской информации и QR-код, который открывается через "Дію" при въезде в страны Доверительной сети Евросоюза. По такому сертификату можно посещать заведения в других странах. Возможность путешествовать дает и международный сертификат о выздоровлении.

Можно ли привиться одной дозой и что можно делать с одной вакциной?

Привившиеся одной дозой вакцины от коронавируса получают "желтый" COVID-сертификат. Он действителен 120 дней и дает привилегии только в "желтой" зоне карантина. Желтый сертификат в "красной" зоне не действует. Поэтому желающим пользоваться общественным транспортом и посещать рестораны, кафе, рынки, спортзалы и другие места массового скопления людей придется вакцинироваться полностью.

Также нельзя вакцинироваться только одной дозой, если переболел. Такой опции не существует.

"Однодозных" вакцин, таких как Johnson&Johnson, в Украине нет.

Как быть тем, кому нельзя вакцинироваться

В Украине утвержден перечень противопоказаний к вакцинации от коронавируса, которые могут носить характер постоянных или временных.Так, человек с диагнозом тромбоз с тромбоцитопенией имеет абсолютные постоянные противопоказания к вакцинам на векторной основе (АstraZeneca). После миокардита и/или перикардита человек не может прививаться препаратами Pfizer/Moderna. Всего существует 16 причин для отказа от вакцинации. Фокус направил запрос в Министерство здравоохранения Украины, чтобы узнать полный перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19.

Врач может устанавливать соответствие диагноза противопоказаниям в каждом конкретном случае. Но даже получив такую справку, жителям красных зон придется делать ПЦР-тесты, чтобы не попасть под ограничения.

По словам главы комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, со следующей недели в "Дії" появится возможность загрузить справку с противопоказаниями к вакцинации.

"Такие люди должны будут делать ПЦР-тесты и носить маску. Это будет справка от семейного врача где есть его подпись, а также и QR-код. Врач будет понимать, что он сядет в тюрьму, если эта справка будет куплена. Но ПЦР-тесты придется делать обязательно", – пояснил нардеп Фокусу.

В Украине за минувшие сутки зарегистрировали около 26,5 новых случаев COVID-19. Почти 700 человек умерло от этой болезни.

В Министерстве здравоохранения ожидают пик нагрузки на медицинскую систему в ближайшие недели. Постепенный спад пройдет до середины декабря этого года.

Фокус ранее писал, что текущая волна заболеваемости COVID-19 в Украине может закончиться не ранее начала следующего года. В Европе показатель по зараженности коронавирусом превысил максимальный, который зафиксировали весной этого года.