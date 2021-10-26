Текущая волна COVID-19 в Украине может не закончиться в этом году, — КШЭ

Украина уже достигла пиковых значений весенней волны эпидемии. В ряде регионов действие "красной" зоны карантина может продлиться вплоть до конца декабря.

Текущая волна заболеваемости COVID-19 в Украине может оказаться дольше весенней, а завершиться она может уже после начала 2022 года. Об этом в ходе брифинга во вторник, 26 октября, сообщил руководитель центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

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По его словам, текущая волна заболеваемости в Европе уже превысила максимальный показатель, зафиксированный весной этого года, таким образом регион вышел на пиковые значения предыдущей волны. Аналогичная ситуация сложилась и в Украине, где только за последнюю неделю число новых случаев коронавируса выросло на 47%.

[ + – ] Заболеваемость коронавирусом в Украине

"Весенняя волна, если считать с момента введения "красного" уровня эпидемической опасности в первом регионе до момента выхода последнего региона из этого уровня, она продолжалась 72 дня. Ожидаемо, что текущая волна может продолжаться дольше, то есть может захватить и начало 2022 года. Это означает, что отдельные "красные" уровни могут продолжаться до конца декабря", — сказал Ганиченко.

Также эксперт добавил, что смертность от коронавируса в Украине вышла на пиковое значение и в среднем составляет 485 летальных случаев в сутки. Несмотря на новые антирекорды КШЭ пока не будет пересматривать свои прогнозы касательно смертности от коронавируса до конца года и ожидает, что она может достичь показателя в 92 тысячи летальных случаев.

Что касается нагрузки на медицинскую систему, то ее пик ожидается уже в середине ноября, а на данный момент кровати с доступом к кислороду в Украине заняты на 66%. Число госпитализаций за прошедшую неделю возросло на 22% по сравнению с предыдущим периодом и превышает количество выздоровевших на треть.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине был поставлен рекорд по числу смертей от коронавируса — этот показатель превысил 730 случаев. Инфекция подтвердилась у еще 19 120 человек.

Ранее аналитики Киевской школы экономики утверждали, что скоро ежесуточное число новых случаев COVID-19 достигнет 30 тысяч.