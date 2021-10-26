Поточна хвиля COVID-19 в Україні може не закінчитися цього року, — КШЕ

Україна вже досягла пікових значень весняної хвилі епідемії. У низці регіонів дія "червоної" зони карантину може тривати аж до кінця грудня.

Поточна хвиля захворюваності COVID-19 в Україні може виявитися довшою за весняну, а завершитися вона може вже після початку 2022 року. Про це на брифінгу у вівторок, 26 жовтня, повідомив керівник центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.

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За його словами, поточна хвиля захворюваності в Європі вже перевищила максимальний показник, зафіксований навесні цього року, таким чином, регіон вийшов на пікові значення попередньої хвилі. Аналогічна ситуація склалася і в Україні, де лише за останній тиждень кількість нових випадків коронавірусу зросла на 47%.

[ + – ] Захворюваність на коронавірус в Україні

"Весняна хвиля, якщо рахувати з моменту введення "червоного" рівня епідемічної небезпеки в першому регіоні до моменту виходу останнього регіону з цього рівня, вона тривала 72 дні. Очікується, що поточна хвиля може продовжуватися довше, тобто може захопити й початок 2022 року. Це означає, що окремі "червоні" рівні можуть продовжуватись до кінця грудня", — сказав Ганиченко.

Також експерт додав, що смертність від коронавірусу в Україні вийшла на пікове значення і в середньому становить 485 летальних випадків на добу. Незважаючи на нові антирекорди, КШЕ поки не переглядатиме свої прогнози щодо смертності від коронавірусу до кінця року й очікує, що вона може досягти показника в 92 тисячі летальних випадків.

Щодо навантаження на медичну систему, то її пік очікується вже в середині листопада, а наразі ліжка з доступом до кисню в Україні зайняті на 66%. Кількість госпіталізацій за минулий тиждень зросла на 22% порівняно з попереднім періодом і перевищує кількість тих, хто одужав, на третину.

Нагадаємо, минулої доби в Україні було встановлено рекорд за кількістю смертей від коронавірусу — цей показник перевищив 730 випадків. Інфекція підтвердилася ще в 19 120 осіб.

Раніше аналітики Київської школи економіки стверджували, що незабаром щодобова кількість нових випадків COVID-19 досягне 30 тисяч.