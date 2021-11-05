Статистика коронавируса на 5 ноября: 26488 новых случаев COVID-19, 5497 госпитализаций

Жертвами коронавирусной инфекции за день стали 696 украинцев.

В Украине за минувшие сутки зарегистрировано 26 488 новых случаев заражения COVID-19. Свежая статистика по заболеваемости опубликована пресс-службой Минздрава.

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С коронавирусной болезнью или подозрением на COVID-19 в больницы госпитализировали 5 497 человек.

Среди зараженных за сутки — 1654 ребенка и 488 медработников. В Минздраве также отметили, что жертвами инфекции стали 696 украинцев.

В Украине за минувшие сутки:

заболело — 26 488 человек;

выздоровело — 13 281 человек;

госпитализировано — 5497 человек;

летальные случаи — 696.

Статистика госпитализаций пациентов за последние 7 дней:

29 октября — 5 305;

30 октября — 5 663;

31 октября — 3 828;

1 ноября — 3 188;

2 ноября — 5 935;

3 ноября — 5472;

4 ноября — 5497.

В течение минувших суток медицинские работники сделали 148 001 тест на COVID-19, среди которых:

методом ПЦР — 71 870;

методом ИФА — 21 173;

экспресс-тесты — 54 958.

Лидерами по новым случаям заболеваемости COVID-19 в Украине являются Киев, Днепропетровская и Львовская области:

Днепропетровская область — 2388 случаев;

Киев — 1772 случая;

Львовская область — 1758 случаев;

Харьковская область — 1733 случая;

Одесская область — 1648 случаев.

За все время пандемии COVID-19 в Украине:

заболело — 3 032 951 человек;

выздоровело — 2 492 419 человек;

летальные случаи — 70 842;

сделано ПЦР-тестов на наличие инфекции — 14 730 826.

Также, как рассказывают в Минздраве, за минувший день в Украине сделано 270 320 от COVID-19: первую дозу вакцины получили 190 327 человек, полностью иммунизированы — 79 993.

[ + – ] Статистика коронавируса за 5 ноября Фото: пресс-служба МОЗ

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине стартовали испытания таблеток от COVID-19. Производителями препарата являются Pfizer и Merck, а испытания таблеток MK4482 проведут в Харькове.

Также Фокус сообщал, что Минздрав спрогнозировал пик и спад волны COVID-19 в Украине. По прогнозам медиков, улучшение ситуации с коронавирусом ожидается в первом квартале 2022 года.