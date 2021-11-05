Статистика коронавируса на 5 ноября: 26488 новых случаев COVID-19, 5497 госпитализаций
Жертвами коронавирусной инфекции за день стали 696 украинцев.
В Украине за минувшие сутки зарегистрировано 26 488 новых случаев заражения COVID-19. Свежая статистика по заболеваемости опубликована пресс-службой Минздрава.
С коронавирусной болезнью или подозрением на COVID-19 в больницы госпитализировали 5 497 человек.
Среди зараженных за сутки — 1654 ребенка и 488 медработников. В Минздраве также отметили, что жертвами инфекции стали 696 украинцев.
В Украине за минувшие сутки:
- заболело — 26 488 человек;
- выздоровело — 13 281 человек;
- госпитализировано — 5497 человек;
- летальные случаи — 696.
Статистика госпитализаций пациентов за последние 7 дней:
- 29 октября — 5 305;
- 30 октября — 5 663;
- 31 октября — 3 828;
- 1 ноября — 3 188;
- 2 ноября — 5 935;
- 3 ноября — 5472;
- 4 ноября — 5497.
В течение минувших суток медицинские работники сделали 148 001 тест на COVID-19, среди которых:
- методом ПЦР — 71 870;
- методом ИФА — 21 173;
- экспресс-тесты — 54 958.
Лидерами по новым случаям заболеваемости COVID-19 в Украине являются Киев, Днепропетровская и Львовская области:
- Днепропетровская область — 2388 случаев;
- Киев — 1772 случая;
- Львовская область — 1758 случаев;
- Харьковская область — 1733 случая;
- Одесская область — 1648 случаев.
За все время пандемии COVID-19 в Украине:
- заболело — 3 032 951 человек;
- выздоровело — 2 492 419 человек;
- летальные случаи — 70 842;
- сделано ПЦР-тестов на наличие инфекции — 14 730 826.
Также, как рассказывают в Минздраве, за минувший день в Украине сделано 270 320 от COVID-19: первую дозу вакцины получили 190 327 человек, полностью иммунизированы — 79 993.
Ранее Фокус рассказывал, что в Украине стартовали испытания таблеток от COVID-19. Производителями препарата являются Pfizer и Merck, а испытания таблеток MK4482 проведут в Харькове.
Также Фокус сообщал, что Минздрав спрогнозировал пик и спад волны COVID-19 в Украине. По прогнозам медиков, улучшение ситуации с коронавирусом ожидается в первом квартале 2022 года.