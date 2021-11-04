Когда в Украине будет пик и спад волны коронавируса: прогноз Минздрава

В ближайшее время ожидаются максимальные нагрузки на систему здравоохранения, после чего заболеваемость в стране начнет постепенно уменьшаться.

Министерство здравоохранения Украины прогнозирует, что пиковая нагрузка на медицинскую систему произойдет в ближайшие недели. Об этом в четверг, 4 ноября, в эфире телеканала "Украина 24" сообщил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин.

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"По нашим прогнозам, по тем моделям, которые мы используем, мы ожидаем, что пиковые нагрузки на систему здравоохранения в течение ближайших двух-трех недель с постепенным спадом до середины декабря 2021 года", — сказал чиновник, добавив, что улучшение ситуации с коронавирусом в Украине ожидается уже в первом квартале 2022 года.

В то же время Кузин предупредил, что украинцам следует с осторожностью планировать ближайший сезон отпусков, если они планируют отправиться в Европу, так как эпидемическая ситуация в этом регионе на данный момент ухудшается.

Напомним, за минувшие сутки в Украине зафиксировано рекордное число новых случаев заражения коронавирусом — 27 377. За этот период скончались 699 пациентов с этим диагнозом.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в ближайшее время максимальный уровень карантинных ограничений может быть введен в трех областях — Харьковской, Волынской и Тернопольской. Если это произойдет, в "красной" зоне будут находиться уже 18 регионов страны.