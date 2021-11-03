В Украине три области рискуют оказаться в "красной" зоне, – глава Минздрава

Министр здравоохранения Виктор Ляшко назвал регионы, в которых могут ужесточить карантинные ограничения.

В "красной" зоне эпидемической опасности могут оказаться Волынская, Харьковская и Тернопольская области. Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко на брифинге.

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"Уже 16 регионов находятся в "красной" зоне эпидопасности. В зоне риска – Волынская, Харьковская и Тернопольская области", – заявил он.

Глава Минздрава отреагировал на митинг в центре Киева, который устроили антивакцинаторы.

"На мой взгляд, это насмешка над нашими медиками и семьями, которые потеряли родных из-за COVID-19. Поверьте, в реанимациях этот антивакцинаторский дух быстро пропадает. А поддельные сертификаты там не работают", – сказал Ляшко.

Министр здравоохранения также говорил,что в "красных зонах" число заболевших COVID-19 и госпитализированных не увеличивается, а остается стабильно на одном уровне.

Фокус уже писал, что 30 октября в Украине 15 регионов оказались в "красной зоне".

Киев попал в "красную зону" 1 ноября . В общественный транспорт пускают с негативными ПЦР-тестами или COVID-сертификатами. Без этих документов нельзя попасть в торговые центры, спортзалы, отели, центры предоставления административных услуг и так далее.

В Украине за минувшие сутки около 23,4 тыс. человек заразились коронавирусом, умерло 720 человек.