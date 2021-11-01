Ситуация в "красных" зонах стабилизируется, — Минздрав

Ведомство сообщает о стабилизации ситуации в регионах, которые одними из первых стали "красными". При этом 93% госпитализированных там являются не вакцинированными.

Глава министерства здравоохранения Виктор Ляшко во время селекторного совещания правительства заявил, что наблюдается стабилизация показателей в регионах, которые первыми "покраснели". Его слова приводит пресс-служба Кабинета министров.

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"Стабилизацию показателей отметили в тех регионах, которые одними из первых зашли в "красную" зону. В частности, это Херсонская, Запорожская и Донецкая области", — сказал он.

Согласно статистике, опубликованной Минздравом, новых заболевших коронавирусной инфекцией за минувшую неделю стало на 152 тыс. больше, 93% из них не были вакцинированы.

В "красных зонах" число новых случаев заболевания и количество госпитализаций больше не увеличивается, а остается стабильно на одном уровне. За прошедшую неделю в больницах оказались 34 тыс. жителей, из них свыше 93% не были вакцинированы.

Руководство Минздрава также отметило, что на прошлой неделе вновь заработали два завода по выпуску кислорода, работы в которых прежде были остановлены.

По словам Виктора Ляшко, потребность медучреждений в кислороде в последнее время значительно выросла, и Минздраву приходится договариваться о поставках кислорода с другими предприятиями и даже импортировать кислород из Польши.

Ранее Фокус сообщал о том, какие ограничения действуют для жителей столицы с 1 ноября. Без COVID-сертификата, негативного ПЦР-теста или нарушителям карантинного режима придется выплатить штраф в размере от 17 тысяч грн.