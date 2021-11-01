Ситуація в "червоних" зонах стабілізується, — МОЗ

Відомство повідомляє про стабілізацію ситуації в регіонах, які одними з перших стали "червоними". При цьому 93% госпіталізованих там не вакциновані.

Глава міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко під час селекторної наради уряду заявив, що спостерігається стабілізація показників у регіонах, які першими "почервоніли". Його слова наводить пресслужба Кабінету Міністрів.

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"Стабілізацію показників зазначають у тих регіонах, які одними з перших зайшли в "червону" зону. Зокрема, це Херсонська, Запорізька та Донецька області", — сказав він.

Згідно зі статистикою, опублікованою МОЗ, нових хворих на коронавірусну інфекцію за минулий тиждень стало на 152 тис. більше, 93% з них не були вакциновані.

У "червоних зонах" кількість нових випадків захворювання та кількість госпіталізацій не збільшується, а залишається стабільно на одному рівні. За минулий тиждень у лікарнях опинилися 34 тис. мешканців, з них понад 93% не було вакциновано.

Керівництво МОЗ також зазначило, що минулого тижня знову запрацювали два заводи з випуску кисню, роботи в яких раніше було зупинено.

За словами Віктора Ляшка, потреба медустанов у кисні останнім часом значно зросла, і МОЗ доводиться домовлятися про постачання кисню з іншими підприємствами і навіть імпортувати кисень із Польщі.

Раніше Фокус повідомляв про те, які обмеження діють для мешканців столиці з 1 листопада. Без COVID-сертифікату, негативного ПЛР-тесту чи довідки про одужання порушникам карантинного режиму доведеться сплатити штраф у розмірі від 17 тисяч грн.