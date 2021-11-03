В Україні три області ризикують опинитися в "червоній" зоні, – голова МОЗ

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко назвав регіони, де можуть посилити карантинні обмеження.

У "червоній" зоні епідемічної небезпеки можуть опинитися Волинська, Харківська та Тернопільська області. Про це заявив голова МОЗ Віктор Ляшко на брифінгу.

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"Уже 16 регіонів перебувають у "червоній" зоні епіднебезпеки. У зоні ризику — Волинська, Харківська та Тернопільська області", — заявив він.

Голова МОЗ відреагував на мітинг у центрі Києва, який влаштували антивакцинатори.

"На мій погляд, це глузування з наших медиків і родин, які втратили рідних через COVID-19. Повірте, в реанімаціях цей антивакцинаторський дух швидко зникає. А підроблені сертифікати там не працюють", — сказав Ляшко.

Міністр охорони здоров'я також говорив, що в "червоних зонах" кількість хворих на COVID-19 та госпіталізованих не збільшується, а залишається стабільно на одному рівні.

Фокус уже писав, що 30 жовтня в Україні 15 регіонів опинилися у "червоній зоні".

Київ потрапив у "червону зону" 1 листопада. У громадський транспорт пускають із негативними ПЛР-тестами або COVID-сертифікатами. Без цих документів не можна потрапити в торгові центри, спортзали, готелі, центри надання адміністративних послуг тощо.

В Україні за минулу добу майже 23,4 тис. людей заразилися коронавірусом, померли 720 людей.