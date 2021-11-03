Статистика коронавірусу станом на 3 листопада: 23 393 нові випадки COVID-19, 5 935 госпіталізацій

Коронавірусною інфекцією за день також заразилися 1 406 дітей та 421 медпрацівник, а жертвами COVID-19 стали 720 пацієнтів.

В Україні за минулу добу офіційно зареєстровано 23 393 нових випадків COVID-19. Свіжу статистику оприлюднила пресслужба МОЗ.

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З коронавірусною інфекцією або підозрою на COVID-19 госпіталізували 5 935 людей.

Серед заражених — 1 406 дітей та 421 медичний працівник. За даними МОЗ, жертвами COVID-19 за минулий день стали 720 пацієнтів.

В Україні за минулу добу:

захворіли — 23 393 особи;

одужали — 11 937 осіб;

летальні випадки — 720;

госпіталізовано — 5 935 осіб.

Статистика госпіталізацій в Україні за останні сім днів:

27 жовтня — 5 366;

28 жовтня — 5 463;

29 жовтня — 5 305;

30 жовтня — 5 663;

31 жовтня — 3 828;

1 листопада — 3 188;

2 листопада — 5 935.

Як зазначають у МОЗ, за минулу добу медики зробили 157 503 тести на COVID-19, серед яких:

методом ПЛР — 73 461;

методом ІФА — 21 106;

експрес-тести на антиген до вірусу — 62 936.

Лідерами з нових випадків зараження коронавірусною інфекцією за добу стали Київ, Дніпропетровська й Одеська області:

Київ — 2 024 випадки;

Дніпропетровська область — 1 935 випадків;

Одеська область — 1 858 випадків;

Запорізька область — 1 558 випадків;

Харківська область — 1 374 випадки.

З початку пандемії COVID-19 в Україні:

захворіли — 2 979 086 осіб;

одужали — 2 466 674 особи;

летальні випадки — 69 447;

зроблено ПЛР-тестів — 14 586 038.

У МОЗ також повідомили, що за минулу добу в Україні зроблено 310 439 щеплень. Першу дозу вакцини від COVID-19 отримали 229 100 осіб, повністю пройшли курс імунізації — 81 339. За весь час в Україні зроблено понад 18 млн щеплень.

[ + – ] Статистика коронавірусу станом за 3 листопада Фото: прес-служба МОЗ

Раніше Фокус повідомляв, що в Польщі почали тестувати українську вакцину від COVID-19. Випробування стартували у лабораторії Гданська, під час яких польські вчені вивчать ефективність українського препарату на мишах.

Також Фокус розповідав, що в Раду пускатимуть за новими правилами. Після схвалення постанови до парламенту пускатимуть лише з COVID-сертифікатами, негативними результатами ПЛР-тестів або довідками про одужання. Нові правила торкнуться не лише нардепів, а й їхніх помічників, журналістів і співробітників Апарату Ради.