Статистика коронавірусу станом на 3 листопада: 23 393 нові випадки COVID-19, 5 935 госпіталізацій
Коронавірусною інфекцією за день також заразилися 1 406 дітей та 421 медпрацівник, а жертвами COVID-19 стали 720 пацієнтів.
В Україні за минулу добу офіційно зареєстровано 23 393 нових випадків COVID-19. Свіжу статистику оприлюднила пресслужба МОЗ.
З коронавірусною інфекцією або підозрою на COVID-19 госпіталізували 5 935 людей.
Серед заражених — 1 406 дітей та 421 медичний працівник. За даними МОЗ, жертвами COVID-19 за минулий день стали 720 пацієнтів.
В Україні за минулу добу:
- захворіли — 23 393 особи;
- одужали — 11 937 осіб;
- летальні випадки — 720;
- госпіталізовано — 5 935 осіб.
Статистика госпіталізацій в Україні за останні сім днів:
- 27 жовтня — 5 366;
- 28 жовтня — 5 463;
- 29 жовтня — 5 305;
- 30 жовтня — 5 663;
- 31 жовтня — 3 828;
- 1 листопада — 3 188;
- 2 листопада — 5 935.
Як зазначають у МОЗ, за минулу добу медики зробили 157 503 тести на COVID-19, серед яких:
- методом ПЛР — 73 461;
- методом ІФА — 21 106;
- експрес-тести на антиген до вірусу — 62 936.
Лідерами з нових випадків зараження коронавірусною інфекцією за добу стали Київ, Дніпропетровська й Одеська області:
- Київ — 2 024 випадки;
- Дніпропетровська область — 1 935 випадків;
- Одеська область — 1 858 випадків;
- Запорізька область — 1 558 випадків;
- Харківська область — 1 374 випадки.
З початку пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіли — 2 979 086 осіб;
- одужали — 2 466 674 особи;
- летальні випадки — 69 447;
- зроблено ПЛР-тестів — 14 586 038.
У МОЗ також повідомили, що за минулу добу в Україні зроблено 310 439 щеплень. Першу дозу вакцини від COVID-19 отримали 229 100 осіб, повністю пройшли курс імунізації — 81 339. За весь час в Україні зроблено понад 18 млн щеплень.
Раніше Фокус повідомляв, що в Польщі почали тестувати українську вакцину від COVID-19. Випробування стартували у лабораторії Гданська, під час яких польські вчені вивчать ефективність українського препарату на мишах.
Також Фокус розповідав, що в Раду пускатимуть за новими правилами. Після схвалення постанови до парламенту пускатимуть лише з COVID-сертифікатами, негативними результатами ПЛР-тестів або довідками про одужання. Нові правила торкнуться не лише нардепів, а й їхніх помічників, журналістів і співробітників Апарату Ради.