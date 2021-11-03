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Статистика коронавірусу станом на 3 листопада: 23 393 нові випадки COVID-19, 5 935 госпіталізацій

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В Україні за добу від COVID-19 померло 720 людей
Фото: УП | Коронавірус в Україні

Коронавірусною інфекцією за день також заразилися 1 406 дітей та 421 медпрацівник, а жертвами COVID-19 стали 720 пацієнтів.

В Україні за минулу добу офіційно зареєстровано 23 393 нових випадків COVID-19. Свіжу статистику оприлюднила пресслужба МОЗ.

З коронавірусною інфекцією або підозрою на COVID-19 госпіталізували 5 935 людей.

Серед заражених — 1 406 дітей та 421 медичний працівник. За даними МОЗ, жертвами COVID-19 за минулий день стали 720 пацієнтів.

В Україні за минулу добу:

  • захворіли — 23 393 особи;
  • одужали — 11 937 осіб;
  • летальні випадки — 720;
  • госпіталізовано — 5 935 осіб.

Статистика госпіталізацій в Україні за останні сім днів:

  • 27 жовтня — 5 366;
  • 28 жовтня — 5 463;
  • 29 жовтня — 5 305;
  • 30 жовтня — 5 663;
  • 31 жовтня — 3 828;
  • 1 листопада — 3 188;
  • 2 листопада — 5 935.

Як зазначають у МОЗ, за минулу добу медики зробили 157 503 тести на COVID-19, серед яких:

  • методом ПЛР — 73 461;
  • методом ІФА — 21 106;
  • експрес-тести на антиген до вірусу — 62 936.

Лідерами з нових випадків зараження коронавірусною інфекцією за добу стали Київ, Дніпропетровська й Одеська області:

  • Київ — 2 024 випадки;
  • Дніпропетровська область — 1 935 випадків;
  • Одеська область — 1 858 випадків;
  • Запорізька область — 1 558 випадків;
  • Харківська область — 1 374 випадки.

З початку пандемії COVID-19 в Україні:

  • захворіли — 2 979 086 осіб;
  • одужали — 2 466 674 особи;
  • летальні випадки — 69 447;
  • зроблено ПЛР-тестів — 14 586 038.

У МОЗ також повідомили, що за минулу добу в Україні зроблено 310 439 щеплень. Першу дозу вакцини від COVID-19 отримали 229 100 осіб, повністю пройшли курс імунізації — 81 339. За весь час в Україні зроблено понад 18 млн щеплень.

В Україні за добу від COVID-19 померло 720 людей
Статистика коронавірусу станом за 3 листопада
Фото: прес-служба МОЗ

Раніше Фокус повідомляв, що в Польщі почали тестувати українську вакцину від COVID-19. Випробування стартували у лабораторії Гданська, під час яких польські вчені вивчать ефективність українського препарату на мишах.

Також Фокус розповідав, що в Раду пускатимуть за новими правилами. Після схвалення постанови до парламенту пускатимуть лише з COVID-сертифікатами, негативними результатами ПЛР-тестів або довідками про одужання. Нові правила торкнуться не лише нардепів, а й їхніх помічників, журналістів і співробітників Апарату Ради.