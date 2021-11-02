На основі дріжджів. У Польщі почали тестувати українську вакцину від COVID-19

За словами вчених, зараз у лабораторії польського Гданська вивчають, наскільки ефективно препарат викликає імунну відповідь. Після цього розпочнуться випробування на мишах.

У польському місті Гданськ розпочинаються випробування нової розробки українських вчених — унікального кандидата на вакцину від коронавірусу, що ґрунтується на дріжджах. Про це розповів керівник Інституту біології клітин у Львові Андрій Сибірний, передає "Радіо Свобода".

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"Ця вакцина є білком або кількома білками коронавірусу, в першу чергу білками "шипа". Найважливіше, щоб там був рецептор, і ділянка, якою цей вірус хапається за рецептор людських клітин в альвеолах легень. Але на додачу ми ще синтезуємо на спеціальних дріжджах, гуманізованих, білки, що модифікують, ще інші білки коронавірусу. Ця суміш ефективніше діятиме, викликаючи появу антитіл", — розповів дослідник.

За словами академіка, дослідження щодо визначення імуногенності зараз перебувають на завершальному етапі. Після того, як стане відомий результат, а це два-три тижні, можуть розпочатися випробування на трансгенних мишах, вразливих до людського COVID-19.

Сибірний також розповів, що випробування в Польщі вітчизняні біологи змушені проводити, оскільки в нашій країні немає відповідних лабораторій.

"В Україні немає жодної лабораторії, яка розмножує коронавірус. Інститут у Гданську займається імуногенністю, потім проситимемо колег у Кракові провести експеримент на трансгенних мишах після зараження коронавірусом. Це єдина лабораторія в Польщі, яка розмножує коронавірус", — розповів академік Андрій Сибірний.

Нагадаємо, у жовтні минулого року президент України Володимир Зеленський розповідав про унікальну українську вакцину, розробкою якої вчені займалися понад пів року. 26 жовтня 2020 тодішній міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що оригінальна українська вакцина від COVID-19 може з'явитися через рік.

Проте вже 16 квітня 2021 року голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що "розробка української вакцини від коронавірусу перебуває на нульовому етапі".