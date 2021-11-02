На основе дрожжей. В Польше начали тестировать украинскую вакцину от COVID-19

По словам ученых, сейчас в лаборатории польского Гданьска изучают, насколько эффективно препарат вызывает иммунный ответ. После этого начнутся испытания на мышах.

В польском городе Гданьск начинаются испытания новой разработки украинских ученых — уникального кандидата на вакцину от коронавируса, основанной на дрожжах. Об этом рассказал руководитель Института биологии клеток во Львове Андрей Сибирный, передает "Радио Свобода".

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"Эта вакцина представляет собой белок или несколько белков коронавируса, в первую очередь белок "шипа". Самое важное, чтобы там был рецептор, и участок, которым этот вирус хватается за рецептор человеческих клеток в альвеолах легких. Но вдобавок мы еще синтезируем на специальных дрожжах, гуманизированных, модифицирующих белки, еще другие белки коронавируса. Эта смесь будет более эффективно действовать, вызывая появление антител", — рассказал исследователь.

По словам академика, исследования по определению иммуногенности сейчас находятся на завершающем этапе. После того как станет известен результат, а это две-три недели, могут начаться испытания на трансгенных мышах, уязвимых к человеческому COVID-19.

Сибирный также рассказал, что испытания в Польше отечественные биологи вынуждены проводить, поскольку в нашей стране нет соответствующих лабораторий.

"В Украине нет ни одной лаборатории, которая размножает коронавирус. Институт в Гданьске занимается иммуногенностью, потом будем просить коллег в Кракове провести эксперимент на трансгенных мышах после заражения коронавирусом. Это единственная лаборатория в Польше, которая размножает коронавирус", — рассказал академик Андрей Сибирный.

Напомним, в октябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский рассказывал об уникальной украинской вакцине, разработкой которой ученые занимались более полугода. 26 октября 2020 года тогдашний министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что оригинальная украинская вакцина от COVID-19 может появиться через год.

Однако уже 16 апреля 2021 года глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что "разработка украинской вакцины от коронавируса находится на нулевом этапе".